Из идеи по спасению важного для Кохтла-Нымме здания ничего не получилось

После того как в 2020 году закрыли Кохтла-Ныммеский детдом, а его здание законсервировали, руководители Тойлаской волости не раз говорили, что нет ни одной хорошей идеи относительно того, что предпринять с этим зданием. Говорят, правда, о возможном строительстве арендного дома (если бы получили пособие), что, однако, предполагает снос нынешнего здания.