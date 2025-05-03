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Из идеи по спасению важного для Кохтла-Нымме здания ничего не получилось

Дом, в котором до детдома десятки лет действовал детсад, бывшие и нынешние жители Кохтла-Нымме считают важной для поселка ценностью, которую следовало бы сберечь.
Дом, в котором до детдома десятки лет действовал детсад, бывшие и нынешние жители Кохтла-Нымме считают важной для поселка ценностью, которую следовало бы сберечь. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Тойлаская волость сама не в состоянии предпринять что-то со зданием бывшего Кохтла-Ныммеского детдома, а поступившие от общины предложения она отвергла без долгих рассуждений.

После того как в 2020 году закрыли Кохтла-Ныммеский детдом, а его здание законсервировали, руководители Тойлаской волости не раз говорили, что нет ни одной хорошей идеи относительно того, что предпринять с этим зданием. Говорят, правда, о возможном строительстве арендного дома (если бы получили пособие), что, однако, предполагает снос нынешнего здания.

Но кохтла-ныммеская община считает важным сохранить именно это, построенное в 1949 году под детсад здание.

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