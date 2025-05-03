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Отметившая десятилетие Аувереская сланцевая станция стала гибридной электростанцией

Александр Ефремов, отвечающий в правлении "Enefit Power" за производство электроэнергии, подтверждает на крыше Аувереской электростанции высотой более 60 метров, откуда открывается вид на большую часть Ида-Вирумаа, что состояние станции, в первые годы страдавшей от нескольких "болезней", сейчас хорошее, и это подтверждается эксплуатационной надежностью, в прошлом году достигшей 90 процентов.
Александр Ефремов, отвечающий в правлении "Enefit Power" за производство электроэнергии, подтверждает на крыше Аувереской электростанции высотой более 60 метров, откуда открывается вид на большую часть Ида-Вирумаа, что состояние станции, в первые годы страдавшей от нескольких "болезней", сейчас хорошее, и это подтверждается эксплуатационной надежностью, в прошлом году достигшей 90 процентов. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

- Это уже не сланцевая электростанция, а гибридная электростанция, которая способна наряду со сланцем использовать альтернативные виды топлива в объеме более 50 процентов, - говорит член правления "Enefit Power" Александр Ефремов об Аувереской электростанции, с которой десять лет назад в сети поступила первая электроэнергия.

Аувереская электростанция мощностью 300 мегаватт, строительство которой обошлось более чем в 600 миллионов евро, на протяжении многих лет подвергалась насмешкам со стороны общественности, в том числе и некоторых политиков, из-за частых поломок. Однако за десять лет станция произвела 11,3 гигаватт-часа электроэнергии. Этого достаточно, чтобы покрыть потребности в электроэнергии всех домохозяйств Эстонии в течение пяти с половиной лет.

Эксплуатационная надежность возросла до 90 процентов

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