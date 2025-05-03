Отметившая десятилетие Аувереская сланцевая станция стала гибридной электростанцией

Аувереская электростанция мощностью 300 мегаватт, строительство которой обошлось более чем в 600 миллионов евро, на протяжении многих лет подвергалась насмешкам со стороны общественности, в том числе и некоторых политиков, из-за частых поломок. Однако за десять лет станция произвела 11,3 гигаватт-часа электроэнергии. Этого достаточно, чтобы покрыть потребности в электроэнергии всех домохозяйств Эстонии в течение пяти с половиной лет.