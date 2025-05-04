Дееспособность Уйкалаской свалки ставится под сомнение

По мнению Спасательного департамента, управляющее свалкой предприятие "Ekovir" не сделало всего необходимого для предотвращения пожаров и самостоятельной борьбы с ними, а полагалось на спасателей. По словам руководителя Идаского спасательного центра Спасательного департамента Янара Кярнера, спасатели, обладающие возможностью спасать людей, не должны часами и днями заниматься тушением одной свалки и разбираться с упущениями ее владельца.

Налоговая задолженность "Ekovir" превысила отметку в 2,3 миллиона евро, и только за отходы не уплачено налога более чем на 800 тысяч.

В письменном ответе, направленном ERR, предприятие "Ekovir" заявило, что их цель - сделать все от них зависящее для решения возникших проблем.