Дееспособность Уйкалаской свалки ставится под сомнение

Спасательный департамент и Департамент окружающей среды испытывают трудности со свалкой Уйкала, территория которой часто горит. Их беспокоит, как рассказывает новостной портал Rus.ERR, сможет ли предприятие "Ekovir", управляющее свалкой, выполнять предписания, поскольку налоговых долгов у него на два миллиона евро.
По мнению Спасательного департамента, управляющее свалкой предприятие "Ekovir" не сделало всего необходимого для предотвращения пожаров и самостоятельной борьбы с ними, а полагалось на спасателей. По словам руководителя Идаского спасательного центра Спасательного департамента Янара Кярнера, спасатели, обладающие возможностью спасать людей, не должны часами и днями заниматься тушением одной свалки и разбираться с упущениями ее владельца.
Налоговая задолженность "Ekovir" превысила отметку в 2,3 миллиона евро, и только за отходы не уплачено налога более чем на 800 тысяч.
В письменном ответе, направленном ERR, предприятие "Ekovir" заявило, что их цель - сделать все от них зависящее для решения возникших проблем.
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