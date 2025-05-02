Евгения Ванхонен из Нарвской больницы признана в Эстонии социальным работником года

Эстонская ассоциация социальной работы назвала Евгению Ванхонен, работающую в Нарвской больнице, лауреатом звания "Социальный работник года - 2024".

Профессиональное признание Евгения Ванхонен получила за умение видеть за каждым случаем человека, а не только проблему. Отмечается, что в своей работе Евгения делает акцент на активное вовлечение клиентов и их семей, помогая им принимать более осознанное участие в решениях, касающихся их собственной жизни.

Коллеги отмечают ее эмпатию, уравновешенность и способность мыслить нестандартно. Евгения - опытный тренер и наставник, играющий ключевую роль в создании модели координации ухода в Ида-Вирумаа, которая объединяет медицинские и социальные услуги для комплексной поддержки пожилых людей и их семей.

Благодаря своим профессинализму и преданности делу Евгения Ванхонен приносит ценность не только клиентам, но и своей команде, а также делает вклад в развитие социальной сферы в целом.

Эстонская ассоциация социальной работы и Министерство социальных дел провели 23 апреля в Раквереском театре мероприятие, посвященное признанию лучших социальных работников и деятелей сферы. В этом году конкурс включал в себя 14 номинаций в социальной сфере, в которых любой желающий мог представить кандидатов. Всего было выдвинуто 209 кандидатов.

Председатель правления Эстонской ассоциации социальной работы Эйке Кяси признала, что всегда трудно определить лучших, поскольку все номинанты явно достойны признания и внимания. "Истории же "клиент хвалит" особенно трогательны - люди, представленные в этой категории, являются истинными носителями ценностей ассоциации социальной работы: у них есть уши, чтобы слушать, глаза, чтобы замечать, руки, чтобы поддерживать и обнимать, уста для улыбки и доброго слова".