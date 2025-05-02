Силламяэскую музыкальную школу и молодежный центр объединят с центром культуры

Силламяэская музыкальная школа и молодежный центр по интересам "Улей" будут объединены с Силламяэским центром культуры, как передает новостной портал Rus.ERR со ссылкой на веб-сайт Силламяэ.
Кружки по интересам продолжат работу во всех прежних местах, и переездов или закрытия используемых в настоящее время учебных и рабочих мест не произойдет. Работники учреждений продолжат после объединения обычную работу, и их трудовые договора будут переданы без изменений.
Силламяэский центр культуры, к которому присоединятся музыкальная школа и молодежный центр по интересам "Улей", возглавит один директор, для поиска которого будет объявлен открытый конкурс, сообщает Rus.ERR.