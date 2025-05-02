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Силламяэскую музыкальную школу и молодежный центр объединят с центром культуры

Макет главного здания Силламяэского центра культуры.
Макет главного здания Силламяэского центра культуры. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Силламяэская музыкальная школа и молодежный центр по интересам "Улей" будут объединены с Силламяэским центром культуры, как передает новостной портал Rus.ERR со ссылкой на веб-сайт Силламяэ.​

Кружки по интересам продолжат работу во всех прежних местах, и переездов или закрытия используемых в настоящее время учебных и рабочих мест не произойдет​. Работники учреждений продолжат после объединения обычную работу, и их трудовые договора будут переданы без изменений.​

Силламяэский центр культуры, к которому присоединятся музыкальная школа и молодежный центр по интересам "Улей", возглавит один директор, для поиска которого будет объявлен открытый конкурс, сообщает Rus.ERR.

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Силламяэ
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