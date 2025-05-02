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Статистика: цены выросли за месяц более чем на процент

Повышение налогов также приводит к росту цен в магазинах.
Повышение налогов также приводит к росту цен в магазинах. Фото: Eero Vabamägi

Согласно предварительной оценке Департамента статистики, в апреле 2025 года гармонизированный индекс потребительских цен повысился по сравнению с мартом на 1,2%, а по сравнению с апрелем прошлого года - на 4,4%.​

Индекс потребительских цен использует в качестве весов структуру потребления жителей Эстонии внутри Эстонии. Гармонизированный индекс учитывает также туристов и сопоставим с международным индексом HICP (harmonised index of consumer prices).

- Согласно первоначальной оценке, в апреле наибольшее влияние на гармонизированный индекс потребительских цен оказало, с одной стороны, подорожание услуг здравоохранения и продуктов питания, а с другой - снижение расходов на жилье, - отметил руководитель группы статистики потребительских цен Департамента статистики Лаури Вески.

Информацией об этом поделился в департаменте отдел распространения статистической информации.

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