Статистика: цены выросли за месяц более чем на процент

Согласно предварительной оценке Департамента статистики, в апреле 2025 года гармонизированный индекс потребительских цен повысился по сравнению с мартом на 1,2%, а по сравнению с апрелем прошлого года - на 4,4%.
Индекс потребительских цен использует в качестве весов структуру потребления жителей Эстонии внутри Эстонии. Гармонизированный индекс учитывает также туристов и сопоставим с международным индексом HICP (harmonised index of consumer prices).
- Согласно первоначальной оценке, в апреле наибольшее влияние на гармонизированный индекс потребительских цен оказало, с одной стороны, подорожание услуг здравоохранения и продуктов питания, а с другой - снижение расходов на жилье, - отметил руководитель группы статистики потребительских цен Департамента статистики Лаури Вески.
Информацией об этом поделился в департаменте отдел распространения статистической информации.