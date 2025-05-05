Тысячам жителей Эстонии придет письмо насчет их здоровья

В исследовании здоровья примут участие 8500 человек в возрасте от 15 лет на основании случайной выборки. Всем жителям, попавшим в выборку, будет отправлено сообщение по электронной почте. На вопросы анкеты можно ответить как в веб-среде, так и по телефону.​

Первое письмо с уведомлением будет отправлено на адрес электронной почты, указанный в регистре народонаселения. Если адрес электронной почты в регистре народонаселения не указан, то уведомление будет отправлено по почте.

На заполнение вопросника уйдет приблизительно 45 минут. Участие в исследовании является добровольным.

Ведущий аналитик Департамента статистики Карина Валма отметила, что сбор данных посредством исследования здоровья необходим для того, чтобы государство могло лучше поддерживать здоровье и благополучие людей.

- Исследование здоровья дает нам всестороннее представление о состоянии здоровья разных групп населения. В то же время исследование позволяет установить взаимосвязь состояния здоровья с социально-экономическим положением человека. Кроме того, данные позволят оценить, скольким людям требуется поддержка в связи с состоянием их здоровья, - сказала аналитик Валма.

Данные, собираемые в ходе исследования, очень ценны, поскольку результаты используются для планирования программ и профилактических мероприятий в сфере здоровья населения.

- Позднее результаты Эстонии можно будет сравнить с данными других стран Европейского союза, что позволит разработать более эффективную политику в области здравоохранения и социальных дел, сократить неравенство и поддерживать здоровое старение, - объяснила Валма.

Департамент статистики проводит исследование в Эстонии совместно с Институтом развития здоровья уже в пятый раз.

- Первое исследование здоровья было проведено в 1996 году, последующие исследования - в 2006, 2014 и 2019 годы. Благодаря данным, полученным в ходе различных этапов исследования, можно проследить изменения, происходившие со временем, и совершенствовать политику в сфере здравоохранения, - рассказала руководитель отдела статистики здоровья в Институте развития здоровья Яне Идавайн.