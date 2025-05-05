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На одной из дач в Нарве полиции пришлось помочь пожарным при тушении огня

Тушение пожара в Кудрукюла - дачном пригороде Нарвы. Фото архивное и несет в данном случае иллюстративный характер.
Тушение пожара в Кудрукюла - дачном пригороде Нарвы. Фото архивное и несет в данном случае иллюстративный характер. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Напившийся хозяин имущества не давал спасателям делать свое дело.​

Дело было в дачном пригороде Нарвы - районе Кудрукюла. Оттуда, с улицы Ароониа, за пять минут до полуночи 4 мая поступило сообщение о горящем во дворе диване.

По словам звонившего, рядом с горевшим диваном находятся здания, но людей поблизости нет.

Хозяин дома, у которого были явные признаки опьянения, не пускал спасателей на территорию и отказывался сам тушить огонь. Тогда на место была вызвана полиция - примчались одна за другой несколько патрульных машин. После этого спасателям удалось затушить диван и устранить угрозу для строений.

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Нарва
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