На одной из дач в Нарве полиции пришлось помочь пожарным при тушении огня

Дело было в дачном пригороде Нарвы - районе Кудрукюла. Оттуда, с улицы Ароониа, за пять минут до полуночи 4 мая поступило сообщение о горящем во дворе диване.

Хозяин дома, у которого были явные признаки опьянения, не пускал спасателей на территорию и отказывался сам тушить огонь. Тогда на место была вызвана полиция - примчались одна за другой несколько патрульных машин. После этого спасателям удалось затушить диван и устранить угрозу для строений.