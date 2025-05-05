Таксист из Нарвы передал полиции сумку с деньгами - подозрение на мошенничество

Как сообщили в Идаской префектуре Департамента полиции и погранохраны, 2 мая в полицию обратилась 37-летняя женщина - водитель "Bolt", которой поручили отвезти из Нарвы в Таллинн сумку с наличными. По словам женщины, ей также передали 300 евро - якобы для​ передачи адвокату.