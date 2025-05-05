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Таксист из Нарвы передал полиции сумку с деньгами - подозрение на мошенничество

Полицейский. Иллюстративное фото.
Полицейский. Иллюстративное фото. Фото: Kristjan Teedema

Пересылка большой денежной суммы наличными показалась посреднику делом подозрительным.​

Как сообщили в Идаской префектуре Департамента полиции и погранохраны, 2 мая в полицию обратилась 37-летняя женщина - водитель "Bolt", которой поручили отвезти из Нарвы в Таллинн сумку с наличными. По словам женщины, ей также передали 300 евро - якобы для​ передачи адвокату.

Ситуация показалась водительнице подозрительной, так что она отвезла посылку не в Таллинн, а в полицию. Внутри сумки оказалось 6700 евро.

Полиция начала уголовное производство для выяснения всех обстоятельств возможного мошенничества.

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