Таксист из Нарвы передал полиции сумку с деньгами - подозрение на мошенничество

Пересылка большой денежной суммы наличными показалась посреднику делом подозрительным.
Как сообщили в Идаской префектуре Департамента полиции и погранохраны, 2 мая в полицию обратилась 37-летняя женщина - водитель "Bolt", которой поручили отвезти из Нарвы в Таллинн сумку с наличными. По словам женщины, ей также передали 300 евро - якобы для передачи адвокату.
Ситуация показалась водительнице подозрительной, так что она отвезла посылку не в Таллинн, а в полицию. Внутри сумки оказалось 6700 евро.
Полиция начала уголовное производство для выяснения всех обстоятельств возможного мошенничества.