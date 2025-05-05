В Нарве и Кохтла-Ярве не сократят число участков для голосования, в Силламяэ - минус один

В Нарве и Кохтла-Ярве решили не сокращать число участков для голосования перед муниципальными выборами, хотя количество избирателей в крупнейших городах Ида-Вирумаа заметно сократилось, отмечается в публикации новостного портала Rus.ERR.
На прошлых местных выборах в Нарве было 43 000 избирателей, но из-за лишения права голоса проживающих в Эстонии граждан РФ и Беларуси на нынешних выборах избирателей будет примерно на 15500 меньше. По словам городского секретаря Юллара Кальюсте, в Нарве рассматривали возможность уменьшить число участков для голосования, но решили этого не делать: на выборы в основном ходят пожилые люди, которые привыкли к своим избирательным участкам.
В Кохтла-Ярве, где число избирателей сократилось приблизительно на 6000 человек, тоже решили оставить число участков на прежнем уровне, опасаясь еще большего снижения явки на выборах.
В Силламяэ, где число избирателей сократилось на 40-45%, на муниципальных выборах будут открыты два участка для голосования вместо прежних трех.
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