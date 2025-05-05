В Нарве и Кохтла-Ярве не сократят число участков для голосования, в Силламяэ - минус один

На прошлых местных выборах в Нарве было 43 000 избирателей, но из-за лишения права голоса проживающих в Эстонии граждан РФ и Беларуси на нынешних выборах избирателей будет примерно на 15500 меньше.​ По словам городского секретаря Юллара Кальюсте, в Нарве рассматривали возможность уменьшить число участков для голосования, но решили этого не делать: на выборы в основном ходят пожилые люди, которые привыкли к своим избирательным участкам.