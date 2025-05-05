Сезон в общинном саду города Кохтла-Ярве стартует 7 мая

По словам старшего землеустроителя Кохтла-Ярвеского горуправления Мерлин Конт, с радостью встретят всех. Если у кого-то еще нет собственного ящика в общественном саду, но есть желание получить его - вопрос решится после открытия сада. Участникам акции предлагают вместе поразмышлять над тем, что интересного можно было бы сделать в общественном саду в этом сезоне.