Сезон в общинном саду города Кохтла-Ярве стартует 7 мая

В среду, 7 мая в 15.00 кохтлаярвесцев, желающих поучаствовать в посадке растений и посеве семян в общинном саду, ждут в парке за Кохтла-Ярвеским горуправлением.
По словам старшего землеустроителя Кохтла-Ярвеского горуправления Мерлин Конт, с радостью встретят всех. Если у кого-то еще нет собственного ящика в общественном саду, но есть желание получить его - вопрос решится после открытия сада. Участникам акции предлагают вместе поразмышлять над тем, что интересного можно было бы сделать в общественном саду в этом сезоне.
Активистам, желающим реализовать подобную концепцию в своем сообществе, например на территории квартирного товарищества, специалисты готовы помочь советами и делом.