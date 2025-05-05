Женщина, в пьяном виде напавшая на водителя автобуса в Йыхви, получила условный срок

Анну (43) обвинили в том, что вечером 29 июля прошлого года на Йыхвиской автостанции она напала на водителя автобуса после того, как он отказался пустить ее в автобус, поскольку она была в состоянии алкогольного опьянения. В отместку Анна толкнула водителя автобуса сзади обеими руками в спину около люка багажного отделения, в результате чего пострадавший упал и лицом ударился об автобус.