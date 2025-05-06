Анвар Самост: Гражданское государство и супербаза данных с 250 камерами

"Со времен "Манифеста гражданского государства", написанного основателем партии Сиймом Калласом, по сей день нашим самым важным посланием и вкладом в строительство Эстонии была свобода. Твердая вера в то, что свобода приносит успех. Каждому человеку. Каждой семье. Предприятию, местному самоуправлению. Государству. А также нашим соседям и союзникам. Чем свободнее люди, тем лучше для всех", - сказал премьер-министр.

Это действительно так? Конечно, были основания задать этот вопрос еще до того, как Михал стал лидером Партии реформ. Теперь же его можно задать снова из-за одной конкретной деятельности, которую тайно осуществляет государство и которая противоречит свободам и правам, гарантированным народу Эстонии Конституцией.

В частности, в обширной новостной статье, опубликованной в "Eesti Ekspress", говорится, что полиция уже более 10 лет использует общенациональную сеть из более чем 200 камер распознавания номерных знаков, которые ежемесячно делают более 20 миллионов снимков транспортных средств, сохраняют снимки, а поиск можно осуществлять как вручную, так и автоматически в постоянно обновляемой базе данных.