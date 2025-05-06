Анвар Самост: Гражданское государство и супербаза данных с 250 камерами

Полгода назад Кристен Михал, тогдашний новоиспеченный председатель Партии реформ, выступил с речью по случаю 30-летия партии, в которой он оглянулся назад и сформулировал, за что выступает партия, руководившая государством большую часть времени с момента восстановления независимости.
"Со времен "Манифеста гражданского государства", написанного основателем партии Сиймом Калласом, по сей день нашим самым важным посланием и вкладом в строительство Эстонии была свобода. Твердая вера в то, что свобода приносит успех. Каждому человеку. Каждой семье. Предприятию, местному самоуправлению. Государству. А также нашим соседям и союзникам. Чем свободнее люди, тем лучше для всех", - сказал премьер-министр.
Это действительно так? Конечно, были основания задать этот вопрос еще до того, как Михал стал лидером Партии реформ. Теперь же его можно задать снова из-за одной конкретной деятельности, которую тайно осуществляет государство и которая противоречит свободам и правам, гарантированным народу Эстонии Конституцией.
В частности, в обширной новостной статье, опубликованной в "Eesti Ekspress", говорится, что полиция уже более 10 лет использует общенациональную сеть из более чем 200 камер распознавания номерных знаков, которые ежемесячно делают более 20 миллионов снимков транспортных средств, сохраняют снимки, а поиск можно осуществлять как вручную, так и автоматически в постоянно обновляемой базе данных.
Однако закона, разрешающего такое использование камер и базы данных, не существует, создание и использование этой системы никогда публично не обсуждалось, а премьер-министр и, по крайней мере, два последних министра внутренних дел узнали о ее существовании от журналиста "Eesti Ekspress". Среднестатистический водитель попадает в базу данных 30 раз в месяц, или, проще говоря, каждый день, не нарушая никаких законов и не подозревая, что за ним тайно следят.
"В любое другое время министр внутренних дел Эстонии, даже в ситуации, когда он сам не принимал участия в создании соответствующей системы, немедленно подал бы в отставку или, по крайней мере, прекратил бы использование камер".Анвар Самост, журналист
Зная, с каким энтузиазмом и последовательностью сотрудники Департамента полиции и Департамента транспорта добиваются введения камер контроля средней скорости, мы, к сожалению, не можем быть слишком удивлены.
Однако реакция членов правительства и ответственных должностных лиц вызывает большую тревогу. Никто не созвал пресс-конференцию, никто не делал никаких заявлений, никто даже не отправил пост в "Facebook".
На прямой вопрос журналистов премьер-министр Михал ответил, что ждет надзорной проверки Инспекции по защите данных, вновь признав при этом, что ни предыдущий министр внутренних дел, ни члены правительства не знали о системе камер, которая нарушает права и свободы людей, "потому что это не было темой столь публичных дебатов". Министр внутренних дел Игорь Таро затянул, как он стал гораздо увереннее смотреть в камеры после прочтения новостей и как номерные знаки многих людей автоматически считываются каждый день, когда они, например, въезжают на парковку, а он даже не задумывался об этом.
В более поздних интервью Таро также придерживался той же, намеренно или по наивности, истории о том, что на парковках есть система распознавания номерных знаков, на заправочных станциях есть система распознавания номерных знаков и что он не намерен поднимать этот вопрос в правительстве.
В любое другое время министр внутренних дел Эстонии, даже в ситуации, когда он сам не принимал участия в создании соответствующей системы, немедленно подал бы в отставку или, по крайней мере, прекратил бы использование камер.
Полицейские, похоже, весьма обеспокоены тем, что эта проблема стала достоянием общественности, и не намерены прекращать незаконное массовое преследование.
В этой связи стоит напомнить, что генеральный директор Департамента полиции своим приказом запретил фотографировать и снимать видео собственных зданий. В феврале Таллиннский административный суд постановил, что такой запрет незаконен.
К счастью, канцлер юстиции не так глуха и нема, как министр внутренних дел, и есть надежда, что благодаря ее четкой позиции тайная массовая слежка за людьми наконец-то прекратится. Юлле Мадизе ясно и просто заявила, что сбор данных, ограничивающий права людей без разрешения, не соответствует закону и что до тех пор, пока не будет правовой ясности, государство не должно тратить ни цента на технологии, которые могут нарушать основные права.
Некоторую надежду дает тот факт, что Кристен Михал, будучи на своем предыдущем посту министром климата, отклонил план установки камер измерения средней скорости, проталкиваемый чиновниками. Возможно, теперь, став премьер-министром, он сможет доказать, что разговоры о свободе как важнейшей цели Партии реформ имеют под собой основания.