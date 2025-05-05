Представители родителей в тойласком школьном споре: суд не счел, что это может привести к исключению в Ида-Вирумаа образования на эстонском языке

Административный суд 30 апреля вынес решение по спору о школе в Тойла, отклонив жалобу родителей школьников.
Первопричиной судебного разбирательства стало то, что Министерство образования и науки сделало волости инвестиционное предложение, связанное с реорганизацией школьной сети, условием которого было закрытие местной гимназии. Волость согласилась с предложением и приняла решение закрыть гимназию весной 2024 года.
Родители не понимают, почему для министерства не имел никакого значения тот факт, что государство фактически приказало волости закрыть последнюю в уезде гимназию, в которой большинство учеников являются носителями эстонского языка.
В результате изменений тойлаские дети должны будут учиться в других гимназиях региона, где языком обучения является эстонский, но для большинства это неродной язык. Исходя из вышеизложенного, закрытие Тойлаской гимназии - это не просто очередная реорганизация школьной сети. Это существенно ограничивает или даже исключает возможности получения образования на эстонском языке в Ида-Вирумаа. Это также означает ослабление одной из самых сильных эстоноязычных общин региона.
Однако суд постановил, что описанные проблемы не являются такими, которые могли бы привести к отмене решения волости. К сожалению, в своем решении суд не проанализировал более подробно, обязаны ли государство и местные органы власти в силу совокупного действия Конституции Эстонской Республики и Закона об основной школе и гимназии обеспечить учащимся возможность получать образование в среде обучения на эстонском языке.
"Родителям непонятно, что тот факт, что государство по сути предписало волости закрыть последнюю гимназию в уезде, большинство учеников которой были эстоноязычными, не имел никакого значения для министерства".Виллу Лопман, Эльви Туйск (адвокатское бюро "RASK")
Заявители, среди прочего, просили признать неконституционным непринятие законодательных актов, которые обязывали бы местные органы власти и государство обеспечивать доступность образования в эстоноязычной учебной среде. Суд не стал подробно рассматривать этот вопрос, поднятый заявителями. Суд обосновал это тем, что в Кохтла-Ярвеской гимназии, которая предлагается в качестве альтернативы ученикам Тойлаской гимназии, имеется достаточное количество учеников, родным языком которых является эстонский.
Суд признал, что в школах, где есть дети с другим родным языком, организация обучения может быть несколько сложнее. Однако в Министерстве образования и науки утверждают, что существуют методики обучения в таких условиях. Следует отметить, что министерство в ходе судебного разбирательства не разъяснило, в чем заключаются соответствующие методики, не предоставило материалов, содержащих описание соответствующих методик, а также данных, подтверждающих их эффективность. По мнению истцов, таким образом, остался без ответа вопрос о том, соответствует ли по-прежнему Конституции сложившаяся ситуация, если отсутствует ясность и системная гарантия относительно качества образования для детей, родным языком которых является эстонский.
Суд согласился с заявителями в том, что волость допустила ошибку в суждении, не приняв во внимание влияние закрытия гимназии на учащихся с особыми образовательными потребностями. Однако суд не счел это нарушение существенным, поскольку каждая гимназия обязана предоставлять детям с особыми образовательными потребностями необходимую по закону поддержку. Суд не оценивал, способны ли гимназии, предлагаемые в качестве альтернативы, действительно оказать необходимую поддержку учащимся с особыми образовательными потребностями.
Вопрос о том, кого должен заслушать администратор школы перед принятием решения о реорганизации школы, продолжает оставаться предметом споров - достаточно ли выслушать только мнение попечительского совета и ученического совета школы, или следует выслушать и родителей учеников, которых затронет это решение? Ожидается, что Государственный суд вскоре внесет ясность в этот вопрос в спорах о реорганизации школ Ляэнеранна.
От редакции: родители в ближайшее время решат, оспаривать ли решение Тартуского административного суда.