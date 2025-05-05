Движение транспорта в центре Йыхви будет нарушено в течение нескольких месяцев

Йыхвиская волость объявила, что движение по улице Вески будет ограничено с конца апреля по конец сентября в связи с реконструкцией канализационного коллектора на улице Вески и строительными работами на трубопроводе центрального теплоснабжения в Йыхвиском технопарке.

В прошлую пятницу было перекрыто движение на участке улицы Вески, которая тянется от центра "Tsentraal" до въезда на территорию бывшего лимонадного завода. В тот же день на этом участке начались работы по снятию асфальта. Улица Вески, частично имеющая одностороннее движение, широко используется как выезд из центра города на шоссе Таллинн-Нарва.

Волостное управление просит следовать указаниям дорожных знаков и соблюдать правила дорожного движения, а в случае возникновения вопросов обращаться в строительную фирму "EG Ehitus" по телефону +372 336 8808 или по адресу электронной почты: meelis.anton@ege.ee.