В течение трех четвергов подряд школы Ида-Вирумаа будут участвовать в крупных соревнованиях по легкой атлетике

Серия соревнований по легкой атлетике "Золотая лига Ида-Вирумаа" среди школьников, стартовавшая осенью прошлого года, продолжится в мае тремя этапами. 8 мая молодежь будет соревноваться на стадионе Ярвеской школы в Кохтла-Ярве, а 15 мая - на стадионе Ийзакуской школы. Финал серии состоится 22 мая на стадионе имени Хейно Липпа в Йыхви, где в сентябре прошлого года прошел и первый этап.

В этот четверг, 8 мая, в Кохтла-Ярве пройдут соревнования по бегу на 60 метров, прыжкам в длину, толканию ядра и эстафете. Отдельный зачет ведется для учащихся до пятого класса, шестого и седьмого, восьмого и девятого классов, а также учащихся старших классов гимназической ступени. Помимо школ Ида-Вирумаа, в серии принимают участие школы из других регионов Эстонии. Предварительная регистрация продлится до позднего вечера вторника.

Руководитель главного организатора соревнований НКО "Kuldliiga" Мати Лиллиаллик отметил, что три осенних этапа показали, что молодежь Ида-Вирумаа любит соревнования по легкой атлетике, поскольку в этапах приняли участие сотни человек. "У молодежи школьного возраста не так много возможностей участвовать в спортивных состязаниях. Золотая лига Ида-Вирумаа - это возможность усердно поработать ради себя и ради чести своей школы, а также укрепить чувство принадлежности к школе", - отметил он.