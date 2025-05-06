В течение трех четвергов подряд школы Ида-Вирумаа будут участвовать в крупных соревнованиях по легкой атлетике

В рамках этапов Золотой лиги школы Ида-Вирумаа будут участвовать в легкоатлетических соревнованиях в течение трех майских четвергов на различных стадионах уезда.
Серия соревнований по легкой атлетике "Золотая лига Ида-Вирумаа" среди школьников, стартовавшая осенью прошлого года, продолжится в мае тремя этапами. 8 мая молодежь будет соревноваться на стадионе Ярвеской школы в Кохтла-Ярве, а 15 мая - на стадионе Ийзакуской школы. Финал серии состоится 22 мая на стадионе имени Хейно Липпа в Йыхви, где в сентябре прошлого года прошел и первый этап.
В этот четверг, 8 мая, в Кохтла-Ярве пройдут соревнования по бегу на 60 метров, прыжкам в длину, толканию ядра и эстафете. Отдельный зачет ведется для учащихся до пятого класса, шестого и седьмого, восьмого и девятого классов, а также учащихся старших классов гимназической ступени. Помимо школ Ида-Вирумаа, в серии принимают участие школы из других регионов Эстонии. Предварительная регистрация продлится до позднего вечера вторника.
Руководитель главного организатора соревнований НКО "Kuldliiga" Мати Лиллиаллик отметил, что три осенних этапа показали, что молодежь Ида-Вирумаа любит соревнования по легкой атлетике, поскольку в этапах приняли участие сотни человек. "У молодежи школьного возраста не так много возможностей участвовать в спортивных состязаниях. Золотая лига Ида-Вирумаа - это возможность усердно поработать ради себя и ради чести своей школы, а также укрепить чувство принадлежности к школе", - отметил он.
Лиллиаллик добавил, что как организатор НКО "Kuldliiga" прилагает все усилия, чтобы на предстоящих этапах царила атмосфера масштабных соревнований. На стадионе будут присутствовать комментатор и диск-жокей, а проводить соревнования будут лучшие и самые опытные судьи Эстонии по легкой атлетике. "Когда ученики, учителя и родители болеют за своих детей, создается приятное ощущение большого соревнования, которое вдохновляет молодежь относиться к легкой атлетике серьезно".
Организаторы также запланировали ценные призы для самых успешных школ. "Стол с наградами впечатляет", - сказал Лиллиаллик.
По окончании серии три лучшие школы в каждой возрастной группе смогут приобрести спортивный инвентарь. Победитель получит 1500 евро, школа, занявшая второе место, получит 1000 евро, а школа, занявшая третье место, получит 500 евро.
По словам Лиллиаллика, проведение подобной серии соревнований стало возможным благодаря поддержке фонда справедливого перехода Европейского союза. "Надеюсь, мы сможем продолжить эту серию осенью. Мы ищем возможности для этого", - подтвердил Мати Лиллиаллик.
Осенью прошлого года, помимо Йыхви, этапы прошли в Кивиыли и Силламяэ.
За последние годы в Ида-Вирумаа было построено несколько легкоатлетических стадионов, а вскоре начнется капитальная реконструкция стадиона в Силламяэ. "Ситуация со стадионами в Ида-Вирумаа стала намного лучше, чем пять-шесть лет назад. Теперь важно вызвать больше интереса к легкой атлетике среди молодежи", - сказал Лиллиаллик, добавив еще одну мысль о том, почему важно проводить такую серию соревнований.