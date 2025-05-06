"Это как игровая площадка, только для взрослых. Если в детстве вам нравилось там лазать, то и этот забег должен понравиться", - сказала Кюлли Сизаск, победившая в женском зачете на длинной дистанции Забега богатырей, который прошел в воскресенье на кивиылиской горе и вокруг нее.

Она добавила, что Забег богатырей, в котором нужно преодолеть более восьми километров, несколько раз взбежать на вершину кивиылиской горы, нырнуть головой вперед в грязевую яму и вылезти из нее, как "нефтяник", карабкаться, преодолевать десятки препятствий, перетаскивать большую автомобильную шину и выполнять другие задания, - это очень веселая и разноплановая дисциплина. "Кивиыли - действительно классное место для этого вида спорта. Эта большая гора добавляет драйва. Это действительно круто!" - призналась он на финише.