Водителей предупреждают о возросшем риске столкновения с лесными животными

Ежегодно в таких авариях получают травмы около 20-30 человек. Это число остается неизменным на протяжении многих лет, хотя общее количество подобных зарегистрированных несчастных случаев сократилось. Отчасти это связано с тем, что по дорогам Эстонии движется все больше транспортных средств - по результатам переписи дорожного движения 2024 года средняя интенсивность движения на национальных дорогах увеличилась на 1,5% в год, или с 1072 транспортных средств до 1088 транспортных средств в день.

- Никто из нас не хочет попасть в аварию или нанести травму дикому животному. Поэтому важно, чтобы мы, участники дорожного движения, были особенно осторожны и замечали животных, приближающихся к дороге. У животных часто есть свои особые тропы, и многие из них также пересекают дороги, поэтому водителям следует быть внимательными, - сказал Виллу Люкк, руководитель отдела управления окружающей средой Эстонского транспортного департамента. "Особенно перед восходом и после захода солнца, когда передвижение животных наиболее активно. Также стоит быть осторожным между лесными зарослями и вблизи полей", - добавил он.

Так называемые знаки "Лоси" предупреждают участников дорожного движения об участках дороги, где в прошлом происходили дорожно-транспортные происшествия с участием диких животных или где они чаще всего встречаются на дороге. Помимо предупреждающих знаков, на участках дорог с повышенной активностью животных также используется предупреждающая дорожная разметка.