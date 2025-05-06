Водителей предупреждают о возросшем риске столкновения с лесными животными

В мае начинается более активное перемещение диких животных. В это время на пути автоводителей могут попасться отлученные от матерей прошлогодние лосята, а также косули, ежи, кролики, лягушки и многие другие животные.
Ежегодно в таких авариях получают травмы около 20-30 человек. Это число остается неизменным на протяжении многих лет, хотя общее количество подобных зарегистрированных несчастных случаев сократилось. Отчасти это связано с тем, что по дорогам Эстонии движется все больше транспортных средств - по результатам переписи дорожного движения 2024 года средняя интенсивность движения на национальных дорогах увеличилась на 1,5% в год, или с 1072 транспортных средств до 1088 транспортных средств в день.
- Никто из нас не хочет попасть в аварию или нанести травму дикому животному. Поэтому важно, чтобы мы, участники дорожного движения, были особенно осторожны и замечали животных, приближающихся к дороге. У животных часто есть свои особые тропы, и многие из них также пересекают дороги, поэтому водителям следует быть внимательными, - сказал Виллу Люкк, руководитель отдела управления окружающей средой Эстонского транспортного департамента. "Особенно перед восходом и после захода солнца, когда передвижение животных наиболее активно. Также стоит быть осторожным между лесными зарослями и вблизи полей", - добавил он.
Так называемые знаки "Лоси" предупреждают участников дорожного движения об участках дороги, где в прошлом происходили дорожно-транспортные происшествия с участием диких животных или где они чаще всего встречаются на дороге. Помимо предупреждающих знаков, на участках дорог с повышенной активностью животных также используется предупреждающая дорожная разметка.
Кроме того, во многих местах по всей Эстонии огороженные участки дорог создали пункты перехода для диких животных, оборудованные предупреждающими знаками.
Кроме того, на прошлой неделе Транспортный совет начал размещать предупреждения на информационных щитах с изменяющейся информацией в темное время суток в районах, где встречаются дикие животные.
- К счастью, водители в целом следовали дорожным знакам и снижали скорость, что помогло избежать возможных печальных последствий. Также важно помнить, что когда одно дикое животное переходит дорогу, другие могут последовать за ним, - добавил Виллу Люкк.
- На автомагистралях в сумерках и темноте следует следить за обочинами дорог в луче света фар. Если вы заметили животное, сбавьте скорость, включите аварийку, постарайтесь безопасно проехать или остановитесь при необходимости. Так мы предупреждаем других участников дорожного движения. Во время движения избегайте движения по обочине и сосредоточьте свое внимание в первую очередь на дороге. Если животное уже выбежало на дорогу, не сигнальте - это даст обратный эффект ожидаемому, животное может повернуть обратно тем же путем, которым уже пришло, - сказал Урмас Салму, руководитель проекта Эстонского союза охотников "Животные на дороге".
В то время как в 2021 году Центр экстренной помощи зарегистрировал около 5500 столкновений с крупной дичью, из-за быстрого сокращения численности косуль в 2024 году также было зарегистрировано дорожно-транспортных происшествий на 2000 меньше.
На дорогах Эстонии ежедневно происходит не менее 10 дорожно-транспортных происшествий, и хотя живой вес косули обычно не превышает 50 килограммов, при столкновении она может нанести большой ущерб.