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В эстонской промышленности наблюдается рост

Производство электромоторов на заводе "Waldchnep" в Нарвском промышленном парке.
Производство электромоторов на заводе "Waldchnep" в Нарвском промышленном парке. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Согласно данным Департамента статистики за март, промышленные компании Эстонии произвели на полпроцента больше продукции в постоянных ценах по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

В обрабатывающей промышленности производство увеличилось на 1,2% в годовом исчислении и на 0,1% - в месячном.

В то же время в энергетике объемы производства в марте сократились на 1,7%, а в горнодобывающей промышленности - на 6,1% по сравнению с мартом 2024 года.

В Департаменте статистики отметили, что обрабатывающая промышленность, находившаяся в упадке с лета 2022 года, показала первые признаки улучшения в октябре и ноябре прошлого года, и с тех пор в этой отрасли месяц за месяцем продолжается небольшой рост.

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