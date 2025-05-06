В эстонской промышленности наблюдается рост

В обрабатывающей промышленности производство увеличилось на 1,2% в годовом исчислении и на 0,1% - в месячном.

В то же время в энергетике объемы производства в марте сократились на 1,7%, а в горнодобывающей промышленности - на 6,1% по сравнению с мартом 2024 года.