IDA Hub От парикмахера до плотника - в кино найдется место для каждого

Только что состоялся первый выпуск программы, где представители разных сфер деятельности - от фотографов до парикмахеров - в течение года учились читать язык мира кино и создали собственную фирму, чтобы выйти на съемочную площадку. "Мы не киношкола. Мы готовим не продюсеров или режиссеров, а тех, кто остается за кадром", - пояснила руководитель программы Бритта Мериранд.

Поучаствовать в новой программе, которая стартует осенью, также приглашают как творческих людей, так и технических специалистов: электриков, парикмахеров, дизайнеров, визажистов, кейтеринговых работников и представителей многих других сфер, желающих найти работу в киноиндустрии. Программа инкубации поддерживает участников посредством наставничества, обучения и практических мастер-классов.

- Мы являемся первой инкубационной программой киноиндустрии в Эстонии. В отличие от общих программ предпринимательства, мы фокусируемся на специфике киноиндустрии и творческой сферы. Участники получают возможность общаться с экспертами в своей области, завязать контакты в этой области и поддержку от идеи до ее реализации. Программа сочетает в себе креативность и предпринимательство, давая мощный старт тем, кто хочет по-настоящему закрепиться в мире кино, - сказала Бритта Мериранд.

В программу примут до 15 инкубаторов или команд. Прием заявок начался 5 мая, их можно подать на сайте Центра инноваций в области кино и мультимедиа"IDA Hub".