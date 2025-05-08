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в театре "Другое небо" - премьера Спектакль "Загадка О. Генри" дважды собрал аншлаг

Молодые актеры Иван Кузьмич и Кира Шпаковс в доброй новелле "Из любви к искусству".
Молодые актеры Иван Кузьмич и Кира Шпаковс в доброй новелле "Из любви к искусству". Фото: Erakogu

Силламяэский любительский театр "Другое небо" представил на суд зрителей новый спектакль "Загадка О. Генри", созданный по мотивам новелл американского писателя О. Генри (настоящее имя Уильям Сидни Портер). Созданные более ста лет назад произведения и сейчас вызывают смех и море эмоций как у актеров, так и зрителей.

Режиссер Владимир Вайкерт рассказал перед спектаклем, что они вновь обратились к классике, которая актуальна в любые времена именно потому, что такие произведения затрагивают вечные проблемы, понятные зрителю любого возраста. О. Генри - признанный мастер коротких рассказов, которому свойственны тонкий юмор и неожиданные развязки.

- Многие наши современники с удовольствием читают увлекательные истории О. Генри, а мы решили их сыграть и, надо сказать, делаем это с огромной радостью, - смеется он. - Сознательно не стал приближать их к сегодняшнему дню, как делают некоторые коллеги. Наоборот, мы постарались сохранить как можно больше авторского текста. Не вижу смысла ничего осовременивать, в том числе костюмы и декорации, это детали, которые передают эпоху...

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