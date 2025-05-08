в театре "Другое небо" - премьера Спектакль "Загадка О. Генри" дважды собрал аншлаг

Режиссер Владимир Вайкерт рассказал перед спектаклем, что они вновь обратились к классике, которая актуальна в любые времена именно потому, что такие произведения затрагивают вечные проблемы, понятные зрителю любого возраста. О. Генри - признанный мастер коротких рассказов, которому свойственны тонкий юмор и неожиданные развязки.

- Многие наши современники с удовольствием читают увлекательные истории О. Генри, а мы решили их сыграть и, надо сказать, делаем это с огромной радостью, - смеется он. - Сознательно не стал приближать их к сегодняшнему дню, как делают некоторые коллеги. Наоборот, мы постарались сохранить как можно больше авторского текста. Не вижу смысла ничего осовременивать, в том числе костюмы и декорации, это детали, которые передают эпоху...