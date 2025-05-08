в театре "Другое небо" - премьера Спектакль "Загадка О. Генри" дважды собрал аншлаг

Силламяэский любительский театр "Другое небо" представил на суд зрителей новый спектакль "Загадка О. Генри", созданный по мотивам новелл американского писателя О. Генри (настоящее имя Уильям Сидни Портер). Созданные более ста лет назад произведения и сейчас вызывают смех и море эмоций как у актеров, так и зрителей.
Режиссер Владимир Вайкерт рассказал перед спектаклем, что они вновь обратились к классике, которая актуальна в любые времена именно потому, что такие произведения затрагивают вечные проблемы, понятные зрителю любого возраста. О. Генри - признанный мастер коротких рассказов, которому свойственны тонкий юмор и неожиданные развязки.