За год масло и сметана подорожали, яйца - подешевели

По данным Института конъюнктуры, за год цены значительно выросли на сметану и масло, а яйца стали дешевле.
Сметана подорожала на 24 процента, килограмм сливочного масла - на 15.
Эстонский сыр за год подорожал на 5 процентов, стоимость кефира выросла более чем на 6 процентов. Цена на молоко увеличилась на 2%: при этом литр молока в пластиковой упаковке в апреле стоил на один цент дешевле, чем в марте, тогда как молоко в упаковке Tetra Pak подорожало на шесть центов.
Цены на эстонские яйца упали. Цена на яйца размера М снизилась почти на 10 процентов.