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За год масло и сметана подорожали, яйца - подешевели

Молочный отдел продуктового магазина.
Молочный отдел продуктового магазина. Фото: Peeter Kümmel / Sakala

По данным Института конъюнктуры,​ за год цены значительно выросли на сметану и масло, а яйца стали дешевле.

Сметана подорожала на 24 процента, килограмм сливочного масла - на 15.

Эстонский сыр за год подорожал на 5 процентов, стоимость кефира выросла более чем на 6 процентов. Цена на молоко увеличилась на 2%: при этом литр молока в пластиковой упаковке в апреле стоил на один цент дешевле, чем в марте, тогда как молоко в упаковке Tetra Pak подорожало на шесть центов.

Цены на эстонские яйца упали. Цена на яйца размера М снизилась почти на 10 процентов.

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