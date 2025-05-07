За год масло и сметана подорожали, яйца - подешевели

Эстонский сыр за год подорожал на 5 процентов, стоимость кефира выросла более чем на 6 процентов. Цена на молоко увеличилась на 2%: при этом литр молока в пластиковой упаковке в апреле стоил на один цент дешевле, чем в марте, тогда как молоко в упаковке Tetra Pak подорожало на шесть центов.