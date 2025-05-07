Рийгикогу изменит формулировку закона о церквях и приходах

Алар Карис вернул закон на доработку, но, по мнению члена конституционной комиссии Лаури Ляэнеметса, президент не оспаривает суть закона. "Он по-прежнему считает, что начальную связь с Москвой и Кремлем следует оборвать. И теперь парламент обсудит, должны ли мы принять общий закон, который касается всех церквей. Или мы примем закон в отношении одной конкретной церкви, которая подчиняется Московскому патриархату", - отметил Ляэнеметс.