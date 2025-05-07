Получившим международную защиту в Эстонии украинцам придется пройти курсы адаптации

Граждане Украины, получившие в Эстонии международную защиту, могут бесплатно пройти курсы эстонского языка и курсы по адаптации, предусмотренные государственной программой "Settle in Estonia". Обучение возможно начать в мае, июне, июле или августе этого года, зарегистрировавшись в среде самообслуживания.
Статус международной защиты обязывает граждан Украины, прибывших в Эстонию из зоны боевых действий, пройти курсы эстонского языка на уровни A1, A2 и B1, а также курсы по адаптации, знакомящие с повседневной жизнью в Эстонии. Участие в курсах и тренингах важно для продления статуса международной защиты.
Обучение на предлагаемых курсах можно начать в мае, июне, июле или августе этого года. Занятия будут проходить онлайн и на местах - в Кейла, Таллине, Тарту, Пярну, Рапла, Валга и Вильянди.
Граждане Украины могут выбрать подходящие курсы эстонского языка и курсы по адаптации из числа тех, где еще остались свободные места. Актуальную информацию о наличии мест на курсах эстонского языка можно найти на сайте самообслуживания программы Settle in Estonia.
Фонд интеграции помогает людям стать частью жизни в Эстонии, предлагая для этого самые разные возможности. Одно из ключевых направлений Фонда интеграции - поддержка новых иммигрантов, то есть тех, кто живет в Эстонии меньше пяти лет. Для этого фонд организует курсы эстонского языка, курсы адаптации, учебные поездки и встречи с местным сообществом - все это проводится при поддержке государства и Европейского союза.