Для укрепления присутствия государства, эстонского языка и духа, а также экономики в Ида-Вирумаа следует привлекать больше государственных учреждений.
Восемь лет назад правительство отказалось от внесенного в коалиционное соглашение плана по переводу Академии внутренней безопасности из столицы в Ида-Вирумаа. Этот план, долгое время подававший надежды на развитие Ида-Вирумаа, был отменен с обещанием создать Нарвский колледж Нарвской академии внутренней безопасности. В реальной жизни план колледжа быстро превратился в учебный центр всего с тремя постоянными рабочими местами, общежитием, построенным совместно с Тартуским университетом, пятью классами, стрельбищем, бассейном и тренажерным залом. Новое здание красивое и удостоено архитектурной награды.
Все это само по себе прекрасно. Однако политики десятилетиями использовали как дежурный лозунг "увеличение присутствия государства в Ида-Вирумаа", и, учитывая это, эффект от создания такого учебного центра оказался гораздо меньшим по сравнению с планом по переводу Академии внутренней безопасности.
Теперь Силы обороны объявили, что хотят создать базу в Нарве, где будут постоянно размещены более 200 военнослужащих и техника. Если этот проект будет реализован в таком виде, это станет самым значительным шагом по расширению присутствия государства в Нарве за десятилетия после восстановления независимости Эстонии. В Нарве действует хорошая дружина "Кайтселийта", но возникает законный вопрос, почему у Сил обороны до сих пор нет собственной базы в приграничном городе, третьем по величине городе Эстонии.
Некоторые жители Нарвы высказались против создания базы Сил обороны, считая, что это может оказать провокационное воздействие на восточного соседа, создать дополнительные риски в приграничном городе и что сейчас для этого неподходящее время.
Это типичное отношение к любым шагам по укреплению государственности. Аналогичным образом потребовалось более 30 лет, чтобы перейти на преподавание на эстонском языке в школах, убрать красные памятники из общественных мест или достичь точки, когда голосование на местных выборах является правом только граждан Эстонии. Это часть конфликта ценностей со стороны тех людей, живущих в Эстонии, которые не понимают, что, согласно Конституции, целью Эстонского государства является сохранение эстонской нации, языка и культуры во все времена.
Для достижения тех же целей важно усилить присутствие эстонского государства в Ида-Вирумаа, где некоторые жители больше симпатизируют российскому государству, которое убивает людей на Украине и разрушает их дома, чем стране, где они сами являются постоянными жителями. Еще одним показателем станет то, сколько людей соберется в эту пятницу у реки Нарва, чтобы принять участие в пропагандистском мероприятии, направленном Россией с противоположного берега на жителей Нарвы.
На практике усиление присутствия государства в первую очередь означает существование государственных институтов. Чем их больше, тем сильнее проэстонские настроения в Ида-Вирумаа и тем лучше соблюдаются цели Конституции. Это прекрасно понимали руководители Йыхви, уездного центра Ида-Вирумаа, сразу после восстановления независимости Эстонии. Руководители этого небольшого уездного центра приложили невероятные усилия для того, чтобы в Йыхви существовал и развивался военный городок, а также чтобы здесь были построены концертный дом и тюрьма. Весь последний год они яростно боролись за то, чтобы уездный суд не исчез из Йыхви.
"Создание базы Сил обороны станет самым значительным шагом в увеличении присутствия государства в Нарве за десятилетия после восстановления независимости Эстонии".Эрик Гамзеев, главный редактор
Благодаря государственным институтам в Йыхви становится значительно выше доля жителей, выступающих за сохранение эстонской нации, языка и культуры. Эстонская языковая среда здесь сильнее, чем в Нарве или Кохтла-Ярве. Эстонские семьи, проживающие в Ида-Вирумаа, тоже внесли большой вклад в интеграцию, учитывая, что в детских садах и школах их дети учились вместе с детьми из русскоязычных семей.
Достичь желаемого успеха в интеграции в Нарве, Силламяэ и Кохтла-Ярве будет сложно, если доля эстоноязычного населения не увеличится. Главное, что преподавание эстонского языка в школах растет, и в Ида-Вирумаа приезжают учителя из других частей Эстонии. Но помимо изучения языка важно также достичь духовной и эмоциональной близости к эстонскому обществу и культуре.
Это может показаться анекдотом, но еще в прошлом году заместителем мэра Кохтла-Ярве по вопросам культуры был человек, который понятия не имел, кто такие Густав Эрнесакс, Арво Пярт или Эльмо Нюганен. Или что нарвские школьники на этой неделе не смогли сказать, кто такая Анетт Контавейт и чье любимое блюдо им предлагали в школьной столовой.
Политическим партиям следует серьезно подумать о том, какие государственные институты целесообразно и возможно перенести в города Ида-Вирумаа. Если перенос Академии внутренней безопасности в Нарву не удался, то в Силламяэ можно было бы перенести, например, Министерство внутренних дел вместе с Департаментом полиции и погранохраны. Хотя основное внимание уделяется Нарве, стоит отметить, что в Силламяэ, население которого составляет более 12000 человек, проживает всего несколько сотен эстонцев. Граждан России насчитывается около 5000 человек.
Создание государственных институтов укрепит государственность в Ида-Вирумаа, а также окажет положительное влияние на местную экономику и создаст больше рабочих мест и возможностей заработка для местного населения. Более того, за последние десятилетия условия жизни в Ида-Вирумаа значительно улучшились. Многие правительственные чиновники, которые посещали это место ненадолго для так называемых выездных заседаний, культурных мероприятий, парадов или отдыха на курортах, тоже отмечали, что здесь удивительно красиво.
Теперь визиты государства в Ида-Вирумаа могли бы стать более постоянными.