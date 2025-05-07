"Создание базы Сил обороны станет самым значительным шагом в увеличении присутствия государства в Нарве за десятилетия после восстановления независимости Эстонии". Эрик Гамзеев, главный редактор

Благодаря государственным институтам в Йыхви становится значительно выше доля жителей, выступающих за сохранение эстонской нации, языка и культуры. Эстонская языковая среда здесь сильнее, чем в Нарве или Кохтла-Ярве. Эстонские семьи, проживающие в Ида-Вирумаа, тоже внесли большой вклад в интеграцию, учитывая, что в детских садах и школах их дети учились вместе с детьми из русскоязычных семей.

Достичь желаемого успеха в интеграции в Нарве, Силламяэ и Кохтла-Ярве будет сложно, если доля эстоноязычного населения не увеличится. Главное, что преподавание эстонского языка в школах растет, и в Ида-Вирумаа приезжают учителя из других частей Эстонии. Но помимо изучения языка важно также достичь духовной и эмоциональной близости к эстонскому обществу и культуре.

Это может показаться анекдотом, но еще в прошлом году заместителем мэра Кохтла-Ярве по вопросам культуры был человек, который понятия не имел, кто такие Густав Эрнесакс, Арво Пярт или Эльмо Нюганен. Или что нарвские школьники на этой неделе не смогли сказать, кто такая Анетт Контавейт и чье любимое блюдо им предлагали в школьной столовой.

Политическим партиям следует серьезно подумать о том, какие государственные институты целесообразно и возможно перенести в города Ида-Вирумаа. Если перенос Академии внутренней безопасности в Нарву не удался, то в Силламяэ можно было бы перенести, например, Министерство внутренних дел вместе с Департаментом полиции и погранохраны. Хотя основное внимание уделяется Нарве, стоит отметить, что в Силламяэ, население которого составляет более 12000 человек, проживает всего несколько сотен эстонцев. Граждан России насчитывается около 5000 человек.

Создание государственных институтов укрепит государственность в Ида-Вирумаа, а также окажет положительное влияние на местную экономику и создаст больше рабочих мест и возможностей заработка для местного населения. Более того, за последние десятилетия условия жизни в Ида-Вирумаа значительно улучшились. Многие правительственные чиновники, которые посещали это место ненадолго для так называемых выездных заседаний, культурных мероприятий, парадов или отдыха на курортах, тоже отмечали, что здесь удивительно красиво.