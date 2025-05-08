Идаские пожарные дважды за сутки тушили химзаводы в Ида-Вирумаа

Утром в среду в Центр тревоги Спасательного департамента поступило сообщение о пожаре на территории химического завода в районе Ярве города Кохтла-Ярве. ​

Прибывшие спасатели обнаружили на месте происшествия около 30 горящих мешков с остатками нефтепродуктов. Пламя заняло площадь около 200 квадратных метров. К моменту приезда спасателей рабочие уже начали тушить пожар самостоятельно.

Пожарные не допустили распространения огня на хранившиеся поблизости мешки и оперативно потушили пожар. Воспламенение могло начаться из-за самовозгорания нефтеполимерной смолы.

А уже в ночь на 8 мая спасателей вызвали на химический завод на улице Туру в Кивиыли, где в дымоходе горел изоляционный материал электрофильтра.

Прибыв на место, пожарные провели поиск источников возгорания и потушили продолжавший гореть изоляционный материал. На спасательный инцидент отреагировали профессиональные спасатели из Кивиыли, Кохтла-Ярве и Йыхви, а также волонтеры-спасатели из Пуртсе. Пожар был локализован к 02:04 и потушен к 02:26. Причиной возгорания могло стать попадание сажи на изоляцию.