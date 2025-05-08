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Вейкко Тихван стал вторым в Латвии

Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Erakogu

На первенстве Латвии по охотничьей стрельбе в классе GSP200 представители Эстонии одержали двойную победу. Весна у наших южных соседей выдалась капризная, и это еще более усложнило проведение соревнований, но в них приняли участие 120 стрелков.

CSP200 означает, что каждый участник должен попытаться поразить двести летящих целей, которые иногда появляются из совершенно неожиданных мест. Эмиль Юхт выступил лучше всех, допустив всего четыре ошибки. Вейкко Тихван, представлявший команду Ида-Вирумаа, занял второе место, поразив на шесть мишеней меньше победителя. "В начале сезона ситуация очень нестабильна", - сказал Вейкко Тихван. Эти же мужчины постоянно занимают места на пьедестале почета у себя на родине.

Еще один представитель Ида-Вирумаа, Виктор Берегов, выступавший в классе ветеранов, занял в Латвии 62-е место.

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