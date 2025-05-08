Вейкко Тихван стал вторым в Латвии

CSP200 означает, что каждый участник должен попытаться поразить двести летящих целей, которые иногда появляются из совершенно неожиданных мест. Эмиль Юхт выступил лучше всех, допустив всего четыре ошибки. Вейкко Тихван, представлявший команду Ида-Вирумаа, занял второе место, поразив на шесть мишеней меньше победителя. "В начале сезона ситуация очень нестабильна", - сказал Вейкко Тихван. Эти же мужчины постоянно занимают места на пьедестале почета у себя на родине.