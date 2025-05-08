Сменить ипотекодержателя станет проще

Например, если клиент хочет сменить банк, чтобы снизить процентную ставку по ипотечному кредиту, ему не нужно повторно подтверждать ипотеку или другое обеспечение у нотариуса, если только условия кредита не станут для него более невыгодными.

- В будущем вам больше не придется идти к нотариусу, чтобы перевести жилищный кредит из одного банка в другой для переоформления ипотеки. Если условия договора не изменятся, а изменится только банк, в пользу которого оформлена ипотека, человеку не придется платить расходы на посещение нотариуса, - заявила министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста.

Роль нотариуса - защитить заемщика, объяснив ему риски, связанные с кредитом и залогом. Если рефинансирование кредита просто снижает процентную ставку и не добавляет новых обязательств или обеспечения, то заемщику не нужна дополнительная защита, поскольку ситуация не становится для него более рискованной.

Министр Пакоста отметила, что в дополнение к усилению конкуренции между банками и расширению выбора для потребителей, потребители получат значительную выгоду в виде единовременных расходов, связанных с жилищными кредитами, за счет устранения требования нотариального заверения при рефинансировании жилищного кредита. "Например, при рефинансировании жилищного кредита в размере 150 000 евро, по данным Банка Эстонии, нотариальный сбор составляет 275 евро, который затем отменяется при переводе кредита из одного банка в другой", - сказала Пакоста.