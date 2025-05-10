ОПРОС Что нужно каждой маме?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Александр ГУРЯКОВ, пенсионер: - Самое главное - здоровье. Чтобы дети тоже были здоровы и у них в жизни все складывалось хорошо. Не ошибусь, наверное, если скажу, что очень важно внимание - позвонить, поговорить, поздравить с праздником.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Марина ФОКИНА, спортивный тренер: - Счастливый здоровый ребенок. У меня их трое, три моих счастья. Для матери важно, чтобы дети тебя понимали, разные поколения могут и не быть на одной волне. В нашей семье есть точки соприкосновения, например, мы все увлекаемся спортом. Сейчас часто слышишь - простите своих родителей за то или это... Это неправильно, надуманные слова. Надо просто любить и уважать своих родителей.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Линда РААК, пенсионер: - Самое желанное - чтобы дети были с мамой рядом. Чтобы мы могли помогать друг другу, когда необходимо. Каждая мама ждет внимания. У меня двое детей и две внучки, горжусь ими и радуюсь - они не оставляют меня без внимания.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Михаил ТУЗОВ, пенсионер: - Самое главное - любовь. Скоро День мам, дети, конечно же, поздравят свою маму, но они не оставляют ее без внимания и в обычные дни, от праздников не зависит желание позвонить, поговорить, встретиться... Сам порадую мать своих детей в праздничный день - побольше поухаживаю за ней.