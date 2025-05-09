ГАЛЕРЕЯ Нарвитяне пришли к реке посмотреть военный парад на Красной площади

Несмотря на солнечную погоду, утром на променаде собралось не больше пары сотен человек. Неподалеку дежурила полиция. Сообщений о нарушении общественного порядка не поступало.

В Департаменте полиции и погранохраны (PPA) напомнили, что на протяжении всего дня работники полиции будут усиленно следить за порядком в уезде Ида-Вирумаа для обеспечения общественного порядка и предотвращения беспорядков.

"Полиция не запрещает поминовение погибших. Люди могут пойти на кладбище, склонить головы, возложить цветы и вспомнить павших. Поминки должны проходить достойно, то есть без использования символов, запрещенных законом и способных мешать другим людям. Это означает, что не должно быть никаких шествий, митингов и речей, которые пропагандируют войну и поддерживают военные преступления путинского режима на Украине посредством символов, слов и действий", - напомнили в полиции.