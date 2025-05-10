Майт Сепп: История не должна быть причиной озлобления

Такой ответ меня, конечно, удивил, ведь для советского человека не могло быть большей радости, чем победное завершение войны. Надо отметить, что моя бабушка была членом партии и передовиком социалистического труда.

Великое удивление, должно быть, отразилось на моем лице, потому что, несколько успокоившись, она объяснила: "Конечно, были рады, что эта великая бойня людей закончилась". Бабушка также вспоминала, что 9 мая был теплый день, но в доме было мало еды и откладывать полевые работы было некуда. Двоих маленьких детей, оставшихся без отца, нужно было кормить. Глава семьи, мой дед, был застрелен "Омакайтсе" летом 1941 года.

Видимо, в семье моей другой бабушки тоже не было никакого праздника. Вероятно, там тоже сажали картошку. В этой семье также погиб отец - его тоже расстреляли летом 1941 года, но уже во время красного террора. Остались четверо маленьких детей. Мать семейства заболела от тяжелой работы и умерла в 1951 году, не дожив нескольких месяцев до своего 40-летия.