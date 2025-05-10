Когда-то, что тут скрывать, я был образцовым советским ребенком. Будучи таким жизнерадостным, розовым и пионером с галстуком на шее, я однажды спросил у бабушки, был ли большим праздник 9 мая 1945 года? Бабушка с присущей ей прямотой отреагировала: "Какой праздник!? Картошку надо было сажать!"
Такой ответ меня, конечно, удивил, ведь для советского человека не могло быть большей радости, чем победное завершение войны. Надо отметить, что моя бабушка была членом партии и передовиком социалистического труда.
Великое удивление, должно быть, отразилось на моем лице, потому что, несколько успокоившись, она объяснила: "Конечно, были рады, что эта великая бойня людей закончилась". Бабушка также вспоминала, что 9 мая был теплый день, но в доме было мало еды и откладывать полевые работы было некуда. Двоих маленьких детей, оставшихся без отца, нужно было кормить. Глава семьи, мой дед, был застрелен "Омакайтсе" летом 1941 года.
Видимо, в семье моей другой бабушки тоже не было никакого праздника. Вероятно, там тоже сажали картошку. В этой семье также погиб отец - его тоже расстреляли летом 1941 года, но уже во время красного террора. Остались четверо маленьких детей. Мать семейства заболела от тяжелой работы и умерла в 1951 году, не дожив нескольких месяцев до своего 40-летия.
80 лет назад мой двоюродный дедушка Яан уехал в поезде на фронт. Будучи единственным кормильцем большой семьи, он сумел пережить советскую мобилизацию 1941 года и немецкую мобилизацию 1944 года. Когда советские войска снова прибыли в Эстонию, он решил, что больше не может избегать военной службы - это было бы слишком опасно для его семьи. Все еще помнили репрессии 1940-1941 годов. Так он оказался в Эстонском стрелковом корпусе.
В начале мая 1945 года эстонских мужчин посадили в поезд и отправили на поле боя. К счастью, они добрались только до эстонско-латвийской границы, когда война закончилась. Дед Яан вспоминал, что, услышав радостную новость, они из стволов выпустили в небо все взятые с собой боеприпасы.
"Пожалуйста, выделите час после посадки картофеля или возвращения с концерта в честь Дня Европы и поговорите между собой о том, что случилось с вашими бабушками и дедушками во время Великой войны".Майт Сепп, географ
Но Яан не забыл упомянуть одну важную для молодого человека деталь: уже со следующего дня вместо тушенки из ленд-лиза стали есть постные щи. Американское мясо, вероятно, запасалось на случай следующей войны.
Сейчас я хотел бы вежливо подытожить историю моей семьи, но сделать это очень сложно в нынешней политической и военной ситуации. Без обвинений в пророссийских настроениях. Или даже в нацизме. Или и в том, и в другом одновременно.
Но я думаю, что каждая семья должна помнить такие истории и передавать их будущим поколениям. Поэтому, пожалуйста, найдите час после посадки картофеля или возвращения с концерта в честь Дня Европы и поговорите между собой о том, что случилось с вашими бабушками и дедушками во время Великой войны.
Важно помнить истинную историю своей семьи, потому что есть много политических сил, которые пытаются донести до нас, что деды, воевавшие в той или иной форме, были самыми праведными людьми. В одной известной стране "правильная униформа" превратилась в культ. Удобно не замечая, что по другую сторону фронта сражались сотни тысяч соотечественников.
На самом деле, нам не следует рассматривать события Второй мировой войны в масштабе "полмиллиона туда-сюда". Или - "на карте встретились синяя и красная стрелки". Эти стрелки были нашими предками, и у каждой из них была своя жизнь и история. Как и у нас есть своя собственная жизнь и история.
С другой стороны, конечно, не стоит переносить этот мир почти столетней давности в наши дни. Мы живем в совершенно иных обстоятельствах, по иным законам и ценностям. Термины, которые использовались в то время, такие как "красный" или "белый", или даже присущая эстонцам исконная ненависть к немцам, сегодня непонятны. И пусть эти важные вещи останутся в прошлом. Так имеет ли смысл сегодня судить о человеке по тому, какое оружие то или иное тоталитарное государство вложило в руки его предка?
История - это то, из чего мы должны извлекать уроки. Прежде всего, извлечь урок из того, что пошло не так, чтобы не совершить тех же кровавых ошибок в будущем. Но история не должна быть поводом начинать новые войны или бить чужие очки на улице.
Если истории о победном прошлом - единственное, что заставляет вашу грудь наполняться гордостью, то это довольно грустно. Если не сказать - трагично.