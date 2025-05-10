ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ Мария Сморжевских-Смирнова

Сморжевских-Смирова уже давно является раздражителем для пророссийских жителей приграничного города, которые угрожали ей и запугивали ее из-за ее принципиальности, пытались свергнуть ее и обвиняли в фальсификации истории. Но она твердо шла к своей цели, чтобы Нарвский музей стал мемориальным учреждением, рассказывающим честную, хотя порой и очень болезненную историю города. Это непросто сделать, живя в Нарве, для этого требуется как минимум мужество. Как и в случае с продолжающейся уже третий год кампанией, когда в ответ на российскую пропагандистскую акцию на крепостной стене, обращенной в сторону России, вывешивается плакат, называющий Путина военным преступником.