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Министерство климата направило на согласование черновик закона об атомной энергетике

Возможная будущая атомная электростанция.
Возможная будущая атомная электростанция. Фото: Fermi Energia

На этой неделе Министерство климата направило согласование проект Закона о атомной энергии и безопасности (TEOS), что является важным шагом в подготовке к внедрению атомной энергетики в Эстонии. В течение следующих 30 дней любой желающий может ознакомиться с законопроектом и оставить отзыв.​

По словам Андреса Сутта, министра энергетики и окружающей среды, процесс разработки Закона об атомной энергии должен быть прозрачным и инклюзивным, а также обеспечивать возможность выражения мнения заинтересованных групп.

- Очень важно, чтобы создаваемая правовая база обеспечивала безопасность как окружающей среды, так и людей на протяжении всего жизненного цикла предприятия, - отметил Сутт.

12 июня прошлого года Рийгикогу принял резолюцию в поддержку подготовки к внедрению атомной энергетики и создания соответствующей правовой базы в Эстонии. Решение принято на основе анализа рабочей группы по атомной энергетике, которая подтвердила, что внедрение атомной энергетики в Эстонии осуществимо.

Одновременно с вступлением закона в силу планируется создать орган регулирования, который будет заниматься выдачей лицензий на эксплуатацию атомных электростанций и надзором за их безопасной эксплуатацией. Планируется, что регулятор начнет работу 1 января 2027 года, он будет выдавать лицензии на эксплуатацию, утверждать проекты атомных объектов и контролировать деятельность операторов, чтобы гарантировать соблюдение ими требований безопасности и внедрение передовой практики.

Для реализации программы сформирована межведомственная руководящая группа по атомной энергетике, в рамках которой действуют три специализированные рабочие группы: законодательная рабочая группа, регулирующая рабочая группа и рабочая группа по развитию компетенций. В состав каждой рабочей группы входят отраслевые специалисты из различных министерств и ведомств, а также привлекаются внешние эксперты.

Министерство по изменению климата размещает материалы, связанные с разработкой Закона об атомной энергии, в открытом доступе на тематическом веб-сайте министерства и организует информационные дни и опросы общественного мнения для обеспечения осведомленности и вовлеченности общественности в процесс.

Министерство по защите климата планирует представить законопроект правительству во втором квартале 2026 года. Рийгикогу может принять закон во второй половине 2026 года, а закон вступит в силу 1 января 2027 года.

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