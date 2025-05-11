Нарвский промышленный гигант Fortaco планирует рост после периода спада продаж

Как пояснили изданию в руководстве предприятия, в 2024 году Fortaco сосредоточилась на продлении действующих контрактов по услугам закупки, добившись более выгодных ценовых условий и лучшей рентабельности. Компания также скорректировала цены продаж с целью сохранения существующих клиентов и привлечения новых.

- В этом году дела идут хорошо, рынок разворачивается вверх. Наши заказчики чувствуют больше спроса на рынке, и соответственно, у нас сейчас больше заказов. Мы работаем в цикличном бизнесе, около двух лет мы наблюдали тенденцию спада, а за спадом всегда следует рост, - пояснила глава компании Лариса Шабунова.