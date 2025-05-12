У людей, попавших в дорожно-транспортное происшествие, возникают проблемы с оформлением и установлением виновника аварии

Чтобы обеспечить правильную регистрацию происшествий и избежать дальнейших споров, представитель Seesam составил краткую инструкцию, которую можно сохранить в телефоне или распечатать и положить в машину.

Если в результате проверки или дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

*Сделайте себя заметным – включите аварийные огни поврежденного автомобиля (автомобилей), установите на дороге треугольник опасности.

*Не перемещайте автомобили до тех пор, пока происшествие не будет полностью оформлено. Перемещая автомобиль, участник аварии рискует тем, что впоследствии невозможно будет установить фактические обстоятельства аварии, и поэтому страховка не возместит ущерб или возместит его лишь частично.

*Оформите свой несчастный случай через сайт avarii.ee или avarii.lkf.ee и не забудьте приложить к нему схему происшествия и пояснения с фотографиями. Убедитесь, чтобы сообщение подтвердили обе стороны. Подтверждение равнозначно подписи, и если его нет, то это, по сути, лишь показания одной стороны, которых недостаточно для доказательства того, что происшествие произошло по вине другой стороны.

*Делайте снимки как с близкого, так и дальнего расстояния.

*Если потребуются показания свидетелей, запишите их имена и адреса.