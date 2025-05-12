У людей, попавших в дорожно-транспортное происшествие, возникают проблемы с оформлением и установлением виновника аварии

Поскольку полиция уже давно не выезжает на место происшествия для фиксации мелких столкновений, ситуации, когда стороны не могут договориться об ответственности, часто становятся проблемой для страховщиков и самих участников происшествия.
По мнению Вильо Кокла, менеджера Seesam по продуктам каско-страхования, работа специалистов по рассмотрению ущерба в последние годы больше напоминает работу следователя, когда в дополнение к имеющимся доказательствам при необходимости приходится искать дополнительные, и только после их тщательного анализа можно принимать решения.
«Если раньше полиция в большинстве случаев помогала установить причину аварии и фиксировала ее в бланке ДТП, то в ситуациях, когда людям приходится выполнять эти процедуры самостоятельно, проблема заключается именно в оформлении и определении причины», – указал Кокла на недостатки при регистрации дорожных происшествий.
По его словам, при фиксации обстоятельств происшествия схемы часто остаются неясными или вообще отсутствуют, и впоследствии невозможно правильно определить дорожную ситуацию и положение транспортных средств. Участники происшествия также делают образцовые фотографии повреждений с разных ракурсов, но забывают запечатлеть общую картину места происшествия с расположением автомобилей, следами торможения и другими деталями, необходимыми для формирования полной картины случившегося.
«Собственная неинформированность людей часто приводит к тому, что они не хотят признавать свою ошибку, что, в свою очередь, приводит к спорам между сторонами. Чаще всего оспариваются повреждения, вызванные маневрами и движением задним ходом на парковках, где часто возникают ситуации «твое слово против моего». При несчастных случаях во время перестроения из одного ряда в другой также трудно договориться», – добавил Кокла.
Если объяснения сторон противоречивы и нет надлежащего обзора места события, страховщик говорит, что задним числом установить причину очень трудно или даже невозможно.
Чтобы обеспечить правильную регистрацию происшествий и избежать дальнейших споров, представитель Seesam составил краткую инструкцию, которую можно сохранить в телефоне или распечатать и положить в машину.
Если в результате проверки или дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.
*Сделайте себя заметным – включите аварийные огни поврежденного автомобиля (автомобилей), установите на дороге треугольник опасности.
*Не перемещайте автомобили до тех пор, пока происшествие не будет полностью оформлено. Перемещая автомобиль, участник аварии рискует тем, что впоследствии невозможно будет установить фактические обстоятельства аварии, и поэтому страховка не возместит ущерб или возместит его лишь частично.
*Оформите свой несчастный случай через сайт avarii.ee или avarii.lkf.ee и не забудьте приложить к нему схему происшествия и пояснения с фотографиями. Убедитесь, чтобы сообщение подтвердили обе стороны. Подтверждение равнозначно подписи, и если его нет, то это, по сути, лишь показания одной стороны, которых недостаточно для доказательства того, что происшествие произошло по вине другой стороны.
*Делайте снимки как с близкого, так и дальнего расстояния.
*Если потребуются показания свидетелей, запишите их имена и адреса.
Обратитесь в полицию (Центр тревоги) в следующих случаях:
* В результате дорожно-транспортного происшествия человек получил травмы или погиб. Это касается даже тех случаев, когда травма поначалу кажется незначительной.
*Если стороны не могут договориться о том, кто виноват в дорожно-транспортном происшествии.
*Если ущерб нанесен третьему лицу или владельцу имущества, которого нет на месте происшествия. Например, если поврежден припаркованный автомобиль, столб уличного освещения, дорожный знак и т. д.
*Если произошло столкновение с крупным животным (волком, медведем, рысью, кабаном, оленем, лосем, косулей).
*Если в результате дорожно-транспортного происшествия на дороге возникло препятствие, создающее опасность для движения или наносящее ущерб окружающей среде.