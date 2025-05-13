Эркки Келдо: Новые производства укрепляют экономику и создают рабочие места

Хорошим примером современной промышленности является построенный в Нарве завод по производству магнитов "Neo Performance Materials" вместе с центром исследований и разработок, который инвестировал в регион более 100 миллионов евро, а также получил государственную поддержку через фонд справедливого перехода (ÕÜF). Это стратегическое предприятие для всего Европейского союза, которое создаст сотни новых рабочих мест в регионе. В общей сложности через ÕÜF в регион будет инвестировано более 340 миллионов евро, к которым также добавится вклад самих предпринимателей.

Чтобы быстрее появлялись новые предприятия и возникали рабочие места, важно, чтобы необходимые инвестиции осуществлялись быстро, удобно и без лишней бюрократии, а также с учетом интересов и пожеланий местного сообщества. Например, мы проводим реорганизацию системы планирования и процедур, чтобы сократить время, затрачиваемое на планировки и различные разрешительные процедуры. Однако это сработает только в том случае, если мы избавимся от менталитета "только не у меня на заднем дворе" и будем рассматривать приход нового промышленного предприятия в регион как возможность, а не угрозу.

Создание зон предварительного развития, где не нужно тратить время на дополнительные разрешительные процедуры и исследования, поскольку они уже проведены, также способствует более эффективному созданию новых производств. Это облегчает предпринимателям выбор места для инвестиций, а также позволяет местному населению избежать неожиданных сюрпризов. В Ида-Вирумаа разработаны и разрабатываются промышленные зоны, которые позволяют инвестору вонзить ковш в землю уже через несколько месяцев.