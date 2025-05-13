Эркки Келдо: Новые производства укрепляют экономику и создают рабочие места

Из-за нашего злобного восточного соседа у нас нет иного выбора, кроме как сделать все возможное, чтобы никто даже не помышлял о том, чтобы отнять нашу свободу. Решения, которые нам приходится принимать в условиях все более сложной ситуации в сфере безопасности, трудны и могут нравиться не всем, но они укрепят нашу безопасность, которая является прочной основой для процветания нашей экономики, бизнеса и людей от Сааремаа до Ида-Вирумаа.
Чтобы увеличить оборонный бюджет, правительствам последних лет пришлось провести сложные изменения в налогообложении и сократить государственные расходы в других областях. Но это необходимо было сделать для того, чтобы мы могли приобретать оружие, боеприпасы и снаряжение, необходимые для обороны Эстонии, гораздо быстрее и в больших количествах, чем раньше.
Частью нашей обороноспособности является также приоритетное развитие оборонной промышленности Эстонии, чему способствуют поддерживающий предприятия оборонной промышленности фонд государственной обороны, помощь Украине продукцией эстонской оборонной промышленности, строительство завода по производству взрывчатых веществ, создание оборонных промышленных парков и многое другое. Содействие развитию сектора не только повышает нашу безопасность, но и привлекает инвестиции в различные регионы Эстонии, что способствует местному благосостоянию и созданию большего количества хороших рабочих мест.
С новым коалиционным правительством мы решили восстановить простую и единую налоговую систему, которая уже 11-й раз подряд признана самой конкурентоспособной среди стран ОЭСР. Мы отменим ранее запланированный налог на прибыль предприятий, налогообложение доходов частных лиц с первого евро и установим с нового года единый не облагаемый налогом доход в размере 700 евро в месяц для всех наемных работников. У компаний появится больше денег для инвестиций, а у людей останется на руках до 127 евро в месяц больше.
Отмена налога на прибыль предприятий и подоходного налога с физических лиц с первого евро является необходимым решением для повышения конкурентоспособности Эстонии. У предпринимателей останется больше денег для инвестиций и найма работников. Больше всего выиграют от снижения бремени подоходного налога люди с низкими доходами: пенсионеры, получатели минимальной заработной платы и люди с пониженной трудоспособностью.
"В экономической политике правительство взяло твердый курс на дружественность к бизнесу, наукоемкую экономику и более высокую добавленную стоимость".Эркки Келдо, министр экономики и промышленности (Партия реформ)
Введение единого не облагаемого налогом дохода в размере 700 евро в месяц с 2026 года принесет облегчение людям со средней зарплатой, которых нынешняя несовершенная система, созданная в 2018 году правительством Центристской партии и "Isamaa", наказывает и оставляет с меньшей зарплатой.
Надежно защищенное государство и упорядоченная налоговая система создают прочную основу для экономического роста. Перспективы экономического роста в Эстонии и на мировых экспортных рынках улучшились. Второй квартал подряд экономика растет более чем на один процент. Затяжной спад сменился явным ростом. Уверенность предпринимателей тоже растет, а последовательное снижение процентных ставок по кредитам оставляет людям больше денег, что дает положительный импульс восстановлению экономики.
Государство не управляет экономикой и не должно этого делать. Задача правительства - принимать решения, которые сделают экономику и бизнес-среду более привлекательными и конкурентоспособными. Таким образом, в экономической политике мы взяли твердый курс на дружественность к бизнесу, наукоемкую экономику и более высокую добавленную стоимость, чему мы способствуем посредством различных мер поддержки и устранения бюрократических препон.
Чтобы добиться процветания, государству в целом, а также местным самоуправлениям и сообществам необходима экологически чистая промышленность нового времени. Промышленность создает рабочие места и обеспечивает занятость для предприятий в других сферах деятельности: создаваемое в регионе промышленное предприятие нанимает работников, которые, в свою очередь, нуждаются в услугах, таких как магазины, школы, кафе и т.д.
Хорошим примером современной промышленности является построенный в Нарве завод по производству магнитов "Neo Performance Materials" вместе с центром исследований и разработок, который инвестировал в регион более 100 миллионов евро, а также получил государственную поддержку через фонд справедливого перехода (ÕÜF). Это стратегическое предприятие для всего Европейского союза, которое создаст сотни новых рабочих мест в регионе. В общей сложности через ÕÜF в регион будет инвестировано более 340 миллионов евро, к которым также добавится вклад самих предпринимателей.
Чтобы быстрее появлялись новые предприятия и возникали рабочие места, важно, чтобы необходимые инвестиции осуществлялись быстро, удобно и без лишней бюрократии, а также с учетом интересов и пожеланий местного сообщества. Например, мы проводим реорганизацию системы планирования и процедур, чтобы сократить время, затрачиваемое на планировки и различные разрешительные процедуры. Однако это сработает только в том случае, если мы избавимся от менталитета "только не у меня на заднем дворе" и будем рассматривать приход нового промышленного предприятия в регион как возможность, а не угрозу.
Создание зон предварительного развития, где не нужно тратить время на дополнительные разрешительные процедуры и исследования, поскольку они уже проведены, также способствует более эффективному созданию новых производств. Это облегчает предпринимателям выбор места для инвестиций, а также позволяет местному населению избежать неожиданных сюрпризов. В Ида-Вирумаа разработаны и разрабатываются промышленные зоны, которые позволяют инвестору вонзить ковш в землю уже через несколько месяцев.
Эстония - маленькая, но умная и эффективная, как в оборонном, так и в экономическом плане. Мы продолжаем ежедневно работать над обеспечением нашей безопасности и укреплением чувства уверенности, что способствует созиданию, будь то в семье или бизнесе. Мы предпринимаем практические и долгожданные шаги, которые позволят нам достичь цели - быть надежно защищенным государством свободных граждан с современной промышленностью. Государством, которое работает на благо граждан и предприятий, а не против них.