В Ида-Вирумаа 9 мая полиция задержала людей как за агрессивную символику, так и за алкогольное опьянение

- Нарве 9 мая мы отмечали День Европы. В это же время люди пришли и на променад, где на другом берегу реки Россия организовала пропагандистский концерт. Это означает, что людей было больше обычного, поэтому полиция выдвинула дополнительные силы для обеспечения общественного порядка и предотвращения беспорядков, - рассказал "Северному побережью" руководитель штаба 9 мая Идаской префектуры Сильвер Пяльсинг. Целью полиции было предотвращение нарушений и конфликтов за счет усиления ее присутствия, и, к счастью, серьезных инцидентов не произошло.