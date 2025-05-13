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В Ида-Вирумаа 9 мая полиция задержала людей как за агрессивную символику, так и за алкогольное опьянение

И нынче 9 мая в Нарве полиция усилила свое присутствие на улицах.
И нынче 9 мая в Нарве полиция усилила свое присутствие на улицах. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Во время празднования российского Дня Победы 9 мая полиция в Нарве и других регионах Ида-Вирумаа задержала людей, которые демонстрировали запрещенную символику или находились в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

- Нарве 9 мая мы отмечали День Европы. В это же время люди пришли и на променад, где на другом берегу реки Россия организовала пропагандистский концерт. Это означает, что людей было больше обычного, поэтому полиция выдвинула дополнительные силы для обеспечения общественного порядка и предотвращения беспорядков, - рассказал "Северному побережью" руководитель штаба 9 мая Идаской префектуры Сильвер Пяльсинг. Целью полиции было предотвращение нарушений и конфликтов за счет усиления ее присутствия, и, к счастью, серьезных инцидентов не произошло.

В Нарве были выявлены люди, демонстрировавшие запрещенную символику. Например, около полудня в общественном месте на набережной был замечен мужчина с кокардой в виде серпа и молота, а на пуговицах его пальто были изображены пятиконечная звезда, серп и молот. Вещи были конфискованы, а в отношении лица возбуждено уголовное дело.

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