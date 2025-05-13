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Завтра будет запущена комплексная система оповещения об опасности

Система сирены. Иллюстративное фото.
Система сирены. Иллюстративное фото. Фото: Päästeamet

В среду, 14 мая, в 15:00 в рамках учений Сил обороны Siil ("Ёж") впервые по всей Эстонии будет запущена единая система оповещения об опасности EE-ALARM. В числе прочего будут включены сирены в 22 населенных пунктах.

Силы обороны и Спасательный департамент подчеркивают, что это не связано с какой-либо реальной чрезвычайной ситуацией, угрозы для населения нет.

При запуске национальной системы оповещения люди получат тестовое сообщение по нескольким каналам: через мобильные приложения Ole valmis! и Eesti äpp, SMS на мобильные телефоны, бегущей строкой на телеканалах ETV и ETV+ Эстонского национального вещания (ERR), на сайте ERR.ee и в мобильном приложении ERR Uudised. Кроме того, будет запущена сеть сирен в 22 населенных пунктах Эстонии.

При активации системы оповещения государство всегда обеспечивает дополнительную информацию на сайте kriis.ee и по государственному инфотелефону 1247. Также инструкции передаются в СМИ и официальные каналы в социальных сетях.

Местоположение сирен в Ида-Вирумаа: Йыхви, Кохтла-Ярве (Ярвеская и Ахтмеская часть), Силламяэ и Нарва.

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