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Жительница Йыхви отдала мошенникам 20 000 евро

Наличные деньги. Иллюстративное фото.
Наличные деньги. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks

Мошенники выманили у жительницы Йыхви 20 000 евро, жительница Кохтла-Ярве из-за мошенников​ также лишилась крупной суммы.

12 мая жительнице Йыхви позвонили мошенники и сообщили, что ее дочь попала в дорожно-транспортное происшествие и срочно нужны деньги на лечение пострадавшей в аварии второй участницы.

У женщины дома было 20 000 евро, которые она передала молодому человеку, пришедшему к ней домой.

Жительница Кохтла-Ярве обратилась в полицию после того, как ей позвонил якобы сотрудник департамента здравоохранения.

Звонивший попросил женщину предоставить ему личные данные, что женщина и сделала. После этого разговора женщине позвонили еще раз и представились сотрудником полиции. Мужчина убедил женщину взять кредиты в различных кредитных организациях.

Взятые кредиты были переведены на неизвестные банковские счета.

Ущерб от мошенничества составляет 6800 евро, обстоятельства дела расследуются полицией в рамках уголовного дела. 

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