Жительница Йыхви отдала мошенникам 20 000 евро

12 мая жительнице Йыхви позвонили мошенники и сообщили, что ее дочь попала в дорожно-транспортное происшествие и срочно нужны деньги на лечение пострадавшей в аварии второй участницы.

У женщины дома было 20 000 евро, которые она передала молодому человеку, пришедшему к ней домой.

Жительница Кохтла-Ярве обратилась в полицию после того, как ей позвонил якобы сотрудник департамента здравоохранения.

Звонивший попросил женщину предоставить ему личные данные, что женщина и сделала. После этого разговора женщине позвонили еще раз и представились сотрудником полиции. Мужчина убедил женщину взять кредиты в различных кредитных организациях.

Взятые кредиты были переведены на неизвестные банковские счета.