Жительница Йыхви отдала мошенникам 20 000 евро

Мошенники выманили у жительницы Йыхви 20 000 евро, жительница Кохтла-Ярве из-за мошенников также лишилась крупной суммы.
12 мая жительнице Йыхви позвонили мошенники и сообщили, что ее дочь попала в дорожно-транспортное происшествие и срочно нужны деньги на лечение пострадавшей в аварии второй участницы.
У женщины дома было 20 000 евро, которые она передала молодому человеку, пришедшему к ней домой.
Жительница Кохтла-Ярве обратилась в полицию после того, как ей позвонил якобы сотрудник департамента здравоохранения.
Звонивший попросил женщину предоставить ему личные данные, что женщина и сделала. После этого разговора женщине позвонили еще раз и представились сотрудником полиции. Мужчина убедил женщину взять кредиты в различных кредитных организациях.
Взятые кредиты были переведены на неизвестные банковские счета.
Ущерб от мошенничества составляет 6800 евро, обстоятельства дела расследуются полицией в рамках уголовного дела.