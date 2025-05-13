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В Нарве мужчине, призвавшему молодежь к порядку, брызнули газом в лицо

Перцовый баллончик. Снимок иллюстративный.
Перцовый баллончик. Снимок иллюстративный. Фото: Erik Prozes

Мужчине, призвавшему молодежь к порядку на улице Нарвы, впоследствии потребовалась медицинская помощь.

Вечером 12 мая мужчина, гулявший по Нарве, заметил, как подростки ломают водосточный желоб. Мужчина остановился и хотел поговорить об этом с молодыми людьми, после чего один из них  брызнул ему в лицо из газового баллончика.

Мужчина обратился в отделение неотложной помощи Нарвской больницы для оказания первой помощи.

Точные обстоятельства инцидента будут выясняться в ходе уголовного разбирательства.

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