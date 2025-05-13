В Нарве мужчине, призвавшему молодежь к порядку, брызнули газом в лицо

Мужчине, призвавшему молодежь к порядку на улице Нарвы, впоследствии потребовалась медицинская помощь.
Вечером 12 мая мужчина, гулявший по Нарве, заметил, как подростки ломают водосточный желоб. Мужчина остановился и хотел поговорить об этом с молодыми людьми, после чего один из них брызнул ему в лицо из газового баллончика.
Мужчина обратился в отделение неотложной помощи Нарвской больницы для оказания первой помощи.
Точные обстоятельства инцидента будут выясняться в ходе уголовного разбирательства.