Рийгикогу обсудит, выносить ли на референдум вопрос об отказе от сланцевой энергетики

«Эстония поставила перед собой чересчур амбициозные цели в энергетической политике - их выполнение нереалистично, однако правительство не в состоянии признать это. Недавний опыт Испании показал, что для обеспечения надежности электроснабжения Эстония не может полагаться только на внешние соединения и возобновляемую энергетику», - заявил председатель фракции Центристской партии в Рийгикогу Лаури Лаатс.

Лаатс подчеркнул, что сланцевые электростанции способны обеспечить электроснабжение в непредвиденных ситуациях. «Центристская партия считает, что в интересах энергетической безопасности необходимо не допустить вывода из эксплуатации сланцевых блоков и обеспечить их готовность к чрезвычайным ситуациям. Не менее важно и то, что сланцевая промышленность обеспечивает тысячи рабочих мест, и её закрытие приведет к социально-экономической катастрофе», - отметил он.

«Кроме того, вместо пропаганды идеологического «зелёного поворота» у нас есть множество более важных и актуальных проблем, таких как демографический кризис, экономический кризис, недофинансирование социальной сферы и здравоохранения, практически сошеднее на нет дорожное строительство и серьезные проблемы в сфере образования. Зачем мы сами создаём себе дополнительные сложности?» - добавил Лаатс.

По словам Лаатса, основная проблема в том, что у правительства отсутствует стратегия обеспечения страны электроэнергией. «Множество экспертов - как ученых, так и предпринимателей предупреждают, что дальнейшее следование программе развития энергетики не является разумным, а переход к «зелёной» энергии не подкреплен реальными расчетами – нет даже понимания того, в каких объёмах необходима электроэнергия. Государство планирует взять на себя обязательство в размере 2,6 миллиарда евро для субсидирования ветропарков, в то время как Госконтроль вынужден пытаться получить от министерств расчеты по прогнозам электропотребления посредством официальных запросов», - отметил Лаатс.