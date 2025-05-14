МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 15.05-22.05 Куда пойти в будни и на выходных

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 15 по 22 мая.
КУЛЬТУРА
Четверг, 15 мая
* В Нарвской ратуше в 17.00 выступает "Polish Violin Duo".
* В Нарве в камерном зале Дома культуры "Ругодив" в 18.00 - "Вечер у камина": поэзо-концерт актера Русского театра Сергея Черкасова "Неразгаданные звуки". Концерт посвящен дню рождения русского поэта Игоря Северянина. Билет - 10 евро.
Пятница, 16 мая
* В Йыхви в Михайловской церкви в 18.00 - "Ukrainaga südames" / "С Украиной в сердце", благотворительный концерт Украинской Национальной капеллы бандуристов имени Майбороды. Вход свободный, но пожертвования в поддержку культуры и вооруженных сил Украины приветствуются.
* В Силламяэском центре кульутры в 18.00 - "Lõpetamata lugu" / "Неоконченная история", концерт, посвященный юбилею танцевального коллектива "Антре" - 20 лет. Билет - 6 евро.
* В клубе "Сомпа" - вечер комедии театра "ЯРГ": 18.00 - "Эффект домино", 19.00 - "Театральные анекдоты". Вход свободный.
Суббота, 17 мая
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детский чат: латышские сказки Пилла-Палла. Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.
* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале в 13.00 - "Литературно-ювелирные истории", лекция Нарвской центральной библиотеки. Бесплатно.
* В Силламяэской библиотеке в 14.00 - "Литературные встречи". Творчество Леонида Губанова (1946-1983) представляет Александр Мартынов.
* В Нарвской ратуше в 17.00 выступают Ярослав Надржицкий (скрипка) и Марцин Сикорски (рояль).
* В Силламяэском музее в 18.30 на эстонском языке и в 19.30 на русском языке в рамках ночи музеев "Книги в ночи" - спектакль "Госпожа Метелица". Сказка братьев Гримм в необычной интерактивной подаче. Билет - 5 вро.
Воскресенье, 18 мая
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - "Me oleme väikesed lapsed" / "Мы маленькие дети", весенний концерт вокальной студии "Келлуке". В программе концерта принимают участие бэби-балерины танцевального коллектива "Ритм". Билет - 5 евро.
* В клубе "Ахтме" в 14.00 - отчетный концерт "Antares & Ko" танцевального коллектива "Антарес". Билет - 5 евро. Информация по тел. 507 4616.
* В Нарве в камерном зале Дома культуры "Ругодив" в 14.00 - "Цветет черемуха...". Участвуют ансамбль "Ивушки" и трио "Надежда" (Синимяэ), "Сладкая Ягода" (Ору), хор общества "Нарвамаа", ансамбль общества "Русичи", хор "Сударушка" и ансамбль "Гусельки". Билет - 3,50 евро.
* В Нарвском доме детского творчества в 14.00 - отчетный концерт танцевальной студии "Liigutus". Билет - 6 евро.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 17.00 - концерт из серии "Elegantne Prantsusmaa" / "Элегантная Франция". На сцене Анна Салнит (скрипка), Татьяна Гашимова (виолончель), Ольга Крейтер (фортепиано). Билет - 6 и 12 евро.
* В Сака на пикниковой сцене хутора Пости в 18.00 - трио Эмиля Рутику. Билет - 20 евро, со значком друга -15 евро. Открыто кафе. Концертный автобус: от Йыхвиской библиотеки - в 17.00, от "Виронии" в Кохтла-Ярве - в 17.15. Информация по тел. 514 3930, Тоомас. В случае плохой погоды концерт состоится в Сакаском народном доме.
Среда, 21 мая
* В Нарве на Ратушной площади в 18.00 - концерт солистов и хорового ансамбля Нарвской музыкальной школы.
Четверг, 22 мая
* В Кохтла-Ярве - XXII Праздник песни и танца для малышей "Eestimaa laps" / "Ребенок Эстонии": 10.00 - шествие от городского управления Кохтла-Ярве, 10.15 - праздник песни и танца на площади перед Кохтла-Ярвеским центром культуры. Принимают участие детские сады города Кохтла-Ярве. Вход свободный.
СПОРТ
Четверг, 15 мая
* На стадионе Ийзакуской гимназии в 14.00 - этап детско-юношеской Золотой лиги по легкой атлетике. Информация: www.kuldliiga.ee.
* В Вийвиконна с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.
Пятница, 16 мая
* На Кивиылиском стадионе в 18.00 - этап Пюссиского серийного бега.
* В Йыхвиском спортхолле в 19.00 - народная лига Эстонии по баскетболу, полуфинал: БК "HITO" / "Elvarem" - "Järva valla spordikeskus".
Суббота, 17 мая
* В Йыхвиском спортхолле в 12.00 - народная лига Эстонии по баскетболу, финал: "Estiko Legendid" - победитель пятничного полуфинала.
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: ФК "Lootus" / "Järve jalgpallikool" (Кохтла-Ярве) - ФК "Tarvas II" (Раквере).
Воскресенье, 18 мая
* В Кохтла-Ярве в конференц-зале на 3-м этаже спортивного центра "Wiru" в 11.00 - 8-й этап серийного соревнования СК "Диагональ" по быстрым шахматам, чемпионат города Кохтла-Ярве. Информация: maleliit.ee.
* На спортивной площадке Нарвского спортцентра в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, женская вторая лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) / ФК "Narva Trans" - "Paide linnameeskond".
Понедельник, 19 мая
* На площадке для петанка Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 18.00 - этап открытых Игр народного спорта Кохтла-Ярве по петанку.
Вторник, 20 мая
* На Вокаском стадионе в 18.00 - этап Кубка Вока по петанку; дуплет. Информация: petanque.planet.ee/kundapetank/.
* В Сондаском общественном доме в 19.00 - серия викторин Люганузеской волости; 5-я игра.
Среда, 21 мая
* В Нарве в "Äkkeküla" с 18.00 до 19.00 открыт старт Нарвской среды ориентирования. Информация: narvaorient.blogspot.com/.
* В Алутагузеском центре оздоровительного спорта на тропе "Sinise Kotka" в 18.30 - этап Ида-Вирумааской серии диск-гольфа. Информация: discgolfmetrix.com/3213649.
Четверг, 22 мая
* На стадионе Ийзакуской гимназии в 14.00 - этап детско-юношеской Золотой лиги по легкой атлетике. Информация: www.kuldliiga.ee.
* В Ору с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.
РАЗНОЕ
Четверг, 15 мая
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская для детей 10 лет и старше.
Суббота, 17 мая
* В Йыхви напротив торгового центра "Pargi keskus" в 12.00 - большая Йыхвиская улица еды. Последние тенденции уличной еды предлагают торговцы на колесах из Эстонии и соседних стран. Конкурс по поеданию бургеров, музыкальные диджейские сеты, детская зона и большой парк развлечений "Sky Tivoli". Хедлайнер: "Jolly Band". Вход свободный.
* В клубе "Ахтме" в 12.00 - театрализованно-игровую программу для детей и их родителей "Происшествие в сказочной стране". Билет - 10 евро, детям до 3 лет и родителям - 5 евро. Информация по тел. 5858 6426.
* В Нарве на ул. Харидузе, 10 с 12.00 до 18.00 - ярмарка старинных вещей и рукоделия. Информация: www.motonurk.ee.
* В Йыхви в Михайловской церкви и музее крепости-церкви с 18.00 до 23.00 в рамках ночи музеев "Книги в ночи" - культурная программа: l8.00 - викторина и поиск сокровищ для детей, 19.00 - в Михайловской церкви свое творчество представит эстонский поэт, прозаик и переводчик Эло Вийдинг. Органная музыка в исполнении Светланы Веренич. Выставка "Kiri algab kirikust, rahvas algab raamatust. Eesti Raamat 500" / "Письмо начинается с церкви, народ начинается с книги. Эстонская книга 500". Гости ночи музеев смогут осмотреть каменные проходы и сводчатые потолки церковной башни.
* В Нарва-Йыэсууском краеведческом музее с 18.00 до 23.00 - ночь музеев. В 19.00 на эстонском языке и в 20.00 на русском языке - знакомство с Эдуардом Вильде и чтение его юмористического рассказа "Новая горничная". Билет - 1 евро.
* В Кохтла-Ярве в Белом зале Музея сланца с 18.00 до 23.00 - ночь музеев. Программа для детей, полчаса поэзии и танцев, откроем книгу "Suur Tõll", встреча с художниками. Более подробная информация на странице "PKM Valge Saal" в "FB". Вход свободный.
* В Нарве в тематическом парке "Stalker" (ул. Йоала, 23c), арт-резиденции (ул. Йоала, 18), мотомузее "MotoNurк" (ул. Вестервалли,17a) и Александровской церкви, Силламяэском музее и музее Ийзакуского кихельконда - ночь музеев "Книги в ночи". Подробности: muuseumioo.muuseum.ee.
Воскресенье, 18 мая
* В Кукрузеском парке в 12.00 - обмен растениями или рассадой. Если у вас остались после посадки какие-нибудь растения или рассада - приходите, соберутся садоводы и обменяются излишками рассады ради хорошего урожая и красивого сада.
Четверг, 22 мая
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская для детей 10 лет и старше.
Страница издается при поддержке фонда Kultuurkapital. Опубликование информации на странице бесплатное. Информацию нужно отправить к понедельнику той недели, на которой она будет опубликована, по адресу э-почты: diana@pohjarannik.ee.