МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 15.05-22.05 Куда пойти в будни и на выходных

Четверг, 22 мая

* На стадионе Ийзакуской гимназии в 14.00 - этап детско-юношеской Золотой лиги по легкой атлетике. Информация: www.kuldliiga.ee.

* В Ору с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.

РАЗНОЕ

Четверг, 15 мая

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская для детей 10 лет и старше.

Суббота, 17 мая

* В Йыхви напротив торгового центра "Pargi keskus" в 12.00 - большая Йыхвиская улица еды. Последние тенденции уличной еды предлагают торговцы на колесах из Эстонии и соседних стран. Конкурс по поеданию бургеров, музыкальные диджейские сеты, детская зона и большой парк развлечений "Sky Tivoli". Хедлайнер: "Jolly Band". Вход свободный.

* В клубе "Ахтме" в 12.00 - театрализованно-игровую программу для детей и их родителей "Происшествие в сказочной стране". Билет - 10 евро, детям до 3 лет и родителям - 5 евро. Информация по тел. 5858 6426.

* В Нарве на ул. Харидузе, 10 с 12.00 до 18.00 - ярмарка старинных вещей и рукоделия. Информация: www.motonurk.ee.

Михайловская церковь. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik