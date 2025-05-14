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Найденная в Нарве мертвой женщина могла стать жертвой насилия

Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Arved Breidaks

Женщина средних лет найдена мертвой, и точные обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.​

Как сообщили в Идаской префектуре Департамента полиции и погранохраны, 13 мая в одном из жилых домов Нарвы было обнаружено тело 36-летней женщины со следами насилия. Точная причина смерти будет установлена в ходе экспертизы.

Полиция завела уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

- Характер травм у погибшей дает основание выяснить: стала ли она жертвой насилия или же эти травмы, ставшие причиной смерти, были вызваны внезапным ухудшением состояния здоровья, - сказала окружной прокурор Вируской окружной прокуратуры Маргит Пярн в ответ на запрос "Северного побережья".

Пярн добавила, что поскольку обстоятельства происшествия еще уточняются, прокуратура пока не может предоставить дополнительную информацию по этому делу.

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