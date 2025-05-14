Студенты факультета укрепления здоровья организуют в Йыхви публичную дискуссию о том, как улучшить здоровье идавирусцев

В 12.00 начнутся политические дебаты "Здоровье как приоритет: роль самоуправлений Ида-Вирумаа в формировании профилактики и здорового образа жизни", организованные студентами Таллиннской высшей школы здравоохранения. В ходе дискуссии будут обсуждаться такие темы: как самоуправления могут способствовать укреплению здоровья жителей, что нужно сделать, чтобы профилактика не отставала, и что мешает продвижению здорового образа жизни в Ида-Вирумаа. В мероприятии примут участие политики, пропагандисты здорового образа жизни и лидеры местных сообществ.

- Приглашаем всех, кто заботится о здоровье людей, и прежде всего тех, от чьих решений оно зависит, - пояснила Хельди Айа, студентка факультета укрепления здоровья Кохтла-Ярвеского филиала Таллиннской высшей школы здравоохранения.

По ее словам, публичное обсуждение - это школьный проект, который ранее был организован первокурсниками факультета укрепления здоровья в Таллинне. "Поскольку специализация по пропаганде здорового образа жизни появилась и в Ида-Вирумаа, мы, естественно, будем заниматься этим здесь. Мы приглашаем широкую общественность подумать и высказать свое мнение о том, как лучше проводить профилактическую работу, чтобы меньше заниматься последствиями", - сказала Хельди Айа.