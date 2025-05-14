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Невнимательный велосипедист на шоссе попал под грузовик

Велосипедист на шоссе. Иллюстративное фото.
Велосипедист на шоссе. Иллюстративное фото. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Велосипед не поделил с грузовиком одну полосу движения на шоссе Таллинн-Нарва.

Дорожно-транспортное происшествие произошло, как сообщили в полиции, в полдень 13 мая: в районе деревни Пуртсе Люганузеской волости, на 141-м километре шоссе Таллинн-Нарва грузовик с прицепом, за рулем которого находился 69-летний мужчина, совершил наезд на велосипед и велосипедиста - 61-летнего мужчину.

Установлено, что велосипед, двигавшийся в одном направлении с грузовиком, прямо перед ним выехал на проезжую часть во время совершения обгона.

Велосипедиист в этом происшествии пострадал, и скорая помощь доставила его в больницу.

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