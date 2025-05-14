НЕ ПАНИКУЙТЕ! В среду днем завоют сирены: четыре минуты учебной тревоги

При активации государственной системы оповещения 14 мая будет разослано два тестовых сообщения через различные каналы: в мобильных приложениях "Ole valmis!" и "Eesti äpp", в виде SMS на мобильные телефоны, в виде бегущей строки на телеканалах Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации (ETV и ETV+), на сайте err.ee и в мобильном приложении "ERR Uudised".

Отправителем сообщения для владельцев эстонских SIM-карт будет значиться EE-ALARM, для иностранных SIM-карт - номер +372 5950 0000. Сообщение также будет содержать ссылку для обратной связи.

Затем в 22 населенных пунктах и в окрестностях Таллинна будет активирована сеть сирен.

Спасательный департамент отмечает, что это первый настолько масштабный запуск системы, который позволит проанализировать ее работу в реальных условиях и выявить возможные проблемы. Дополнительная информация доступна на сайте www.olevalmis.ee и по телефону государственной информации 1247.

Подробный график

В 11.00 начнётся предварительное уведомление: людям через каналы оповещения сообщат, что в 15.00 начнётся тест, в ходе которого прозвучат сирены.

Всем находящимся на территории Эстонии мобильным телефонам будет разослано следующее SMS-сообщение, а также уведомление в приложениях "Ole valmis!" и/или "Eesti äpp" при их наличии в телефоне.

СООБЩЕНИЕ 1: «Силы обороны Эстонии: Сегодня, 14 мая в 15:00 в рамках учений Siil пройдёт тест системы оповещения, будут включены сирены. Реальной угрозы нет! Подробнее на kriis.ee и по тел. 1247»

В 15.00 будет активирована вся система оповещения, включая запуск сирен в 22 населённых пунктах и окрестностях Таллинна. Тогда же Силы обороны разошлют новое сообщение:

СООБЩЕНИЕ 2: «Силы обороны Эстонии: Это тест системы оповещения об опасности в рамках учений Siil. Сегодня, 14.05 в 15:00 прозвучат сирены. Реальной угрозы нет! Инфо: kriis.ee, тел. 1247. Оставьте отзыв на kriis.ee»

Сигнал сирены представляет собой одноминутный звук с нарастающим и убывающим тоном, который повторяется не менее трёх раз с 30-секундными паузами. В общей сложности сигнал длится около 4 минут. Прослушать звук сирены можно на соответствующей странице сайта olevalmis.ee.

Места размещения сирен и примерный охват:

Хаапсалу, Йыгева, Йыхви, Кейла, Кохтла-Ярве и Ахтме, Курессааре, Кярдла, Маарду, Нарва, Пайде, Палдиски, Пярну, Пылва, Раквере, Рапла, Силламяэ, Тапа, Тарту, Валга, Вильянди, Выру, а также густонаселённые районы Таллинна и его окрестностей (в том числе Табасалу, район Харкъярве, Сауе и Лаагри, посёлок Пеэтри, Саку, Виймси).

Предупреждение о мошенничестве!

Спасательный департамент напоминает, что официальным отправителем сообщений является EE-ALARM. Если вы получите сообщение с просьбой перейти по ссылке и где-либо авторизоваться, не делайте этого - в рамках учений такой необходимости нет. Если вы сомневаетесь в содержании полученного сообщения, его достоверность можно проверить на сайте kriis.ee или по инфотелефону 1247.

Спасательный департамент