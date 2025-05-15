В Йыхви впервые выступит капелла бандуристов

Национальная капелла бандуристов им. Майбороды в ходе европейского концертного турне даст четыре благотворительных концерта в Йыхви, Раквере, Пярну и Таллинне.

- У нас есть уникальная возможность насладиться неповторимыми звуками украинской бандуры на эстонской земле, - приглашает идавирусцев лидер украинского землячества "Два кольоры" Татьяна Ивушкина. - Цель этих концертов - популяризация самобытного украинского искусства, а также сбор благотворительных средств для поддержки украинской культуры и Вооруженных сил Украины. Билеты не продаются, но те, кто готов чем-то помочь Украине, могут внести свой вклад.