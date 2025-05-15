В Йыхви впервые выступит капелла бандуристов

В пятницу, 16 мая в 18.00 в Йыхвиской церкви святого Михаила состоится концерт Национальной заслуженной капеллы бандуристов Украины имени Г. Майбороды. Вход свободный, но донаты приветствуются.
Национальная капелла бандуристов им. Майбороды в ходе европейского концертного турне даст четыре благотворительных концерта в Йыхви, Раквере, Пярну и Таллинне.
- У нас есть уникальная возможность насладиться неповторимыми звуками украинской бандуры на эстонской земле, - приглашает идавирусцев лидер украинского землячества "Два кольоры" Татьяна Ивушкина. - Цель этих концертов - популяризация самобытного украинского искусства, а также сбор благотворительных средств для поддержки украинской культуры и Вооруженных сил Украины. Билеты не продаются, но те, кто готов чем-то помочь Украине, могут внести свой вклад.
Бандура - это один из древнейших украинских народных музыкальных инструментов, который считается символом украинской музыки. В концертной программе этого мужского коллектива, насчитывающего 45 участников, прозвучат известные украинские народные песни, аутентичные мелодии регионов Украины, патриотические произведения, а также некоторые любимые хиты украинской эстрады. В коллективе есть оркестровая группа, поэтому зрители могут услышать и увидеть свирель, цимбалы, контрабас, кларнет, баян и разнообразные ударные инструменты.