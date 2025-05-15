ОДИН ВОПРОС Разве перенос начала уроков на девять часов не является государственным решением?

Хотя Министерство образования и науки сообщило, что с нового учебного года учебная работа во всех школах должна начинаться в девять часов, премьер-министр сказал в Рийгикогу, что решение о начале уроков по-прежнему принимают сами школы.
Премьер-министр Кристен Михал:
- Я понимаю так, что это время касается того, в котором часу по умолчанию начинаются школьные уроки, но ведь каждая школа вольна сама принимать такое решение.
Очень многие в обществе приветствуют, чтобы школа начинала работу девять часов, а не в восемь. Имеются школы, где, наоборот, решили уже сейчас, что уроки по умолчанию должны начинаться в восемь часов. Школы компетентны сами принимать решение об этом.