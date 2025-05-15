Мошенники звонят жителям и спрашивают о вчерашнем тестировании системы оповещения об опасности

Департамент напоминает, что опрос с обратной связью по системе оповещения проводится только на сайте www.kriis.ee, и для его прохождения не требуется вводить свои личные данные или входить в какую-либо систему.

Полиция напоминает: ни в коем случае нельзя передавать по телефону свои личные данные или данные, связанные с банковским счётом. Также не следует сообщать свой домашний адрес незнакомым людям, проводить денежные операции или передавать наличные. При получении подозрительного звонка разумнее всего сразу прекратить разговор.