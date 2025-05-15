Мошенники звонят жителям и спрашивают о вчерашнем тестировании системы оповещения об опасности

После запуска вчерашней комплексной системы оповещения об опасности в Спасательный департамент поступила информация о том, что людям звонят от имени спасательной службы и под предлогом получения обратной связи по системе оповещения задают различные вопросы.
Департамент напоминает, что опрос с обратной связью по системе оповещения проводится только на сайте www.kriis.ee, и для его прохождения не требуется вводить свои личные данные или входить в какую-либо систему.
Полиция напоминает: ни в коем случае нельзя передавать по телефону свои личные данные или данные, связанные с банковским счётом. Также не следует сообщать свой домашний адрес незнакомым людям, проводить денежные операции или передавать наличные. При получении подозрительного звонка разумнее всего сразу прекратить разговор.
Если вы получили подозрительный звонок, немедленно прекратите разговор!
Никогда не сообщайте никому свои PIN1 и PIN2 коды
Не соглашайтесь по телефону ни на какие денежные переводы или банковские операции
Не передавайте по телефону данные, связанные с вашим банковским счётом
Никогда не устанавливайте на свои устройства программы по чьей-либо просьбе по телефону