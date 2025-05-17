ОПРОС Нравится ли вам песня, представленная на "Евровидение" от Эстонии, и какого результата ожидаете?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Дмитрий ЛЯШЕНКО, безработный: - Не могу сказать, потому что не слышал песни. Этот песенный конкурс меня абсолютно не интересует, поэтому не слежу и не в курсе, что там происходит.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Александр ШИПКОВ, инфоспециалист: - Не могу ответить, потому что не слышал песню, не знаю, кто на этот раз представляет нашу страну на "Евровидении". Давно потерял интерес к этому событию, было противно слушать и смотреть, когда выступают такие, как Кончита, "Лорди"... Поэтому перестал интересоваться и вообще не смотрю - мне все равно, кто победит.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Игорь ГАМАНКО, слесарь: - Песня Томми Кэша нравится - заводная, веселая и легко запоминается. К счастью, он выступал в полуфинале четвертым, поэтому успел посмотреть. Шоу тоже понравилось. К сожалению, конкурс показывают по телевизору слишком поздно, не удается все смотреть. Но за своих болею. Перспектива победить есть у всех, поэтому жду хорошего результата.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Светлана МИНАЕВА, медсестра: - Песня хорошая, запоминающаяся, шоу тоже неплохое. Шанс на победу есть всегда, но зачем строить прогнозы - посмотрим, как он выступит в финале и как будут люди и жюри голосовать.