ОПРОС Нравится ли вам песня, представленная на "Евровидение" от Эстонии, и какого результата ожидаете?

Дмитрий ЛЯШЕНКО, безработный:
- Не могу сказать, потому что не слышал песни. Этот песенный конкурс меня абсолютно не интересует, поэтому не слежу и не в курсе, что там происходит.
Александр ШИПКОВ, инфоспециалист:
- Не могу ответить, потому что не слышал песню, не знаю, кто на этот раз представляет нашу страну на "Евровидении". Давно потерял интерес к этому событию, было противно слушать и смотреть, когда выступают такие, как Кончита, "Лорди"... Поэтому перестал интересоваться и вообще не смотрю - мне все равно, кто победит.
Игорь ГАМАНКО, слесарь:
- Песня Томми Кэша нравится - заводная, веселая и легко запоминается. К счастью, он выступал в полуфинале четвертым, поэтому успел посмотреть. Шоу тоже понравилось. К сожалению, конкурс показывают по телевизору слишком поздно, не удается все смотреть. Но за своих болею. Перспектива победить есть у всех, поэтому жду хорошего результата.
Светлана МИНАЕВА, медсестра:
- Песня хорошая, запоминающаяся, шоу тоже неплохое. Шанс на победу есть всегда, но зачем строить прогнозы - посмотрим, как он выступит в финале и как будут люди и жюри голосовать.
Эллен Каролина РООДЕН, учащаяся:
- Песенка так себе, но в принципе нравится. Есть ли у нее большие перспективы, не знаю... Возможно, когда-то она станет хорошей большой шуткой, а в данный момент могу сказать, что запоминается хорошо, шоу тоже на уровне. Серьезные конкуренты у Томми Кэша на этом конкурсе есть, но будем болеть за него и надеемся, что он займет достойное место.